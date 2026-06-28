Marktgeschehen

Bose stellt sich als Unternehmen ganz neu auf

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Bose Quietcomfort Ultra Header

Bose ist eigentlich für Audio-Produkte bekannt und verkauft das Logo auch gerne mal an Automobilhersteller, die Marke zeichnet sich vor allem durch recht hohe Preise für solide Produkte aus – bietet aber in der QC-Reihe ein sehr gutes ANC.

Doch Bose möchte sich verändern und breiter aufstellen, aktuell greift man zum Beispiel auch Sonos direkt an. Doch im Hintergrund entsteht ein noch viel größeres „Gesamtbild“, denn Bose wird zu einem Medienunternehmen mit eigenem Label.

In Zukunft möchte Bose mehr in Serien und Filme einsteigen, man möchte mehr in das Werbegeschäft investieren und ein eigenes Label namens Bose Records, was aber keine zu großen Ambitionen hat und nicht mit Sony oder Warner konkurriert.

Ich kann Bose verstehen, der Markt, in dem man sich bewegt, hat Grenzen und ist in der heutigen Zeit auch nicht mehr so lukrativ, da viel mehr Konkurrenz da ist und vor allem preislich attraktiver ist. Eine Neuausrichtung kann da eine Lösung sein.

Aber ich richtig schlau werde ich auf dem Beitrag bei Business Insider auch nicht, das wirkt noch wie „mal schauen, wir probieren es mal“ und weniger nach einem konkreten Plan. Als jemand, der den Spruch „Schuster, bleib bei deinem Leisten“ aber für quatsch hält, bin ich gespannt, wohin die Reise von Bose führen wird.

Vielleicht geht der Plan auf, ein erfolgreiches Medienunternehmen ist lukrativ, aber vielleicht gelingt es auch nicht und Bose kündigt bald wieder ein Comeback mit einem „Zurück zum Ursprung“ an. Versuchen kann man es allerdings einfach mal.

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21. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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