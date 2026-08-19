Breitband, KI und Bundescloud: Hier fließen 2027 die Milliarden

Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung soll 2027 rund 1,44 Milliarden Euro ausgeben können.

Der Etat des BMDS steigt damit gegenüber dem Soll für 2026 um rund 84,6 Millionen Euro. Größter Bereich bleibt die IT-Infrastruktur des Bundes. Dafür sind rund 1,09 Milliarden Euro vorgesehen, knapp 130 Millionen Euro mehr als 2026. Allein 501 Millionen Euro entfallen auf den Schutz der IT-Systeme des Bundes.

Zusätzlich stehen im Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität deutlich größere Summen bereit. Die Investitionen in die Digitalisierung steigen dort von knapp 6 auf rund 9,04 Milliarden Euro.

Mehr Geld für Breitband, Verwaltung und KI

Besonders auffällig sind diese Haushaltsposten:

2,61 Milliarden Euro für den Breitbandausbau

495 Millionen Euro für Bürgerkonto, Infrastruktur und KI

200 Millionen Euro für IT-Transformation und Dienstleistungen

155 Millionen Euro für das europäische Identitätsökosystem und die EUDI-Wallet

35,2 Millionen Euro für innovative KI-Anwendungen

Der Mobilfunkausbau erhält dagegen nur noch 150 Millionen Euro statt 200 Millionen Euro. Für Staatsmodernisierung und Bürokratierückbau bleiben rund 62,9 Millionen Euro eingeplant. Neu ist zudem eine globale Minderausgabe von 90 Millionen Euro für Effizienzmaßnahmen.

Ich finde vor allem die zusätzlichen Milliarden für Breitband und Verwaltungsdigitalisierung relevant. Entscheidend wird aber weniger die Höhe der Ansätze sein als die Frage, ob die Mittel tatsächlich zügig in funktionierende digitale Angebote und Infrastruktur fließen.

Regulärer Haushalt des Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung 2027 im Überblick

Gesamtausgaben des BMDS: rund 1,44 Milliarden Euro 2026: rund 1,36 Milliarden Euro Veränderung: plus rund 84,6 Millionen Euro

rund 1,44 Milliarden Euro Sächliche Verwaltungsausgaben: rund 588 Millionen Euro 2026: 448,3 Millionen Euro

rund 588 Millionen Euro Zuweisungen und Zuschüsse: rund 543,3 Millionen Euro 2026: 547,5 Millionen Euro

rund 543,3 Millionen Euro Investitionen: 326,2 Millionen Euro 2026: 321 Millionen Euro

326,2 Millionen Euro Personalausgaben: 76,8 Millionen Euro 2026: 42,9 Millionen Euro

76,8 Millionen Euro Globale Minderausgabe für Effizienzmaßnahmen: 90 Millionen Euro

90 Millionen Euro Verpflichtungsermächtigungen: rund 382,5 Millionen Euro 2026: rund 1,78 Milliarden Euro

rund 382,5 Millionen Euro

IT-Infrastruktur des Bundes

Gesamt: rund 1,09 Milliarden Euro 2026: rund 956,2 Millionen Euro Schutz der informationstechnischen Systeme des Bundes: rund 501 Millionen Euro IT-Konsolidierung Bund: rund 219,7 Millionen Euro 2026: 242,6 Millionen Euro IT-Betriebskonsolidierung Bund: rund 154,6 Millionen Euro 2027 erstmals im Einzelplan 24 veranschlagt

rund 1,09 Milliarden Euro

IT des Bundes

Gesamt: rund 210,8 Millionen Euro 2026: 212,5 Millionen Euro KI-Governance und digitale Basis-Dienste: 77,8 Millionen Euro 2026: 79,4 Millionen Euro Föderale IT-Kooperation: 56,6 Millionen Euro 2026: 56,6 Millionen Euro Plattformökosystem für komplexe Planungs- und Genehmigungsverfahren: 24 Millionen Euro 2026: 30 Millionen Euro Steuerung Cybersicherheit des Bundes: 6 Millionen Euro 2027 neu veranschlagt

rund 210,8 Millionen Euro

Digitalpolitik, digitale Innovationen und Konnektivität

Gesamt: rund 208,4 Millionen Euro 2026: rund 222,5 Millionen Euro

rund 208,4 Millionen Euro Digitale Innovationen: rund 148,4 Millionen Euro 2026: 150,8 Millionen Euro Souveräne Dateninfrastruktur, Datenverfügbarkeit und Künstliche Intelligenz: 81,2 Millionen Euro 2026: 89 Millionen Euro Digitale Souveränität und Ökosysteme digitaler Innovationen: rund 28,3 Millionen Euro 2026: 28,65 Millionen Euro einschließlich der Sovereign Tech Agency Innovative Anwendungen von Künstlicher Intelligenz: 35,2 Millionen Euro 2026: rund 26 Millionen Euro

rund 148,4 Millionen Euro Entwicklung und Erprobung neuer softwaregesteuerter Netztechnologien: Zuschüsse: 17,2 Millionen Euro 2026: 18 Millionen Euro Investitionen: 6,2 Millionen Euro 2026: ebenfalls 6,2 Millionen Euro

Verwaltungsausgaben der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft: 12 Millionen Euro 2026: 20 Millionen Euro

12 Millionen Euro Gigabitbüro: 3,6 Millionen Euro 2026: ebenfalls 3,6 Millionen Euro

3,6 Millionen Euro

Staatsmodernisierung und Bürokratierückbau

Gesamt: rund 62,9 Millionen Euro 2026: rund 62,93 Millionen Euro

rund 62,9 Millionen Euro Eigene Titelgruppe: 60 Millionen Euro Maßnahmen der Staatsmodernisierung und des Bürokratierückbaus: 47,5 Millionen Euro Aus diesem Titel können auch Ausgaben für das Zentrum für Legistik finanziert werden. Effizienzfonds der Modernisierungsagenda Bund: 12,5 Millionen Euro

60 Millionen Euro

Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität

Investitionen in die Digitalisierung insgesamt: rund 9,04 Milliarden Euro 2026: knapp 6 Milliarden Euro Enthalten sind auch Titel, die von anderen Ressorts bewirtschaftet werden, beispielsweise für Mikroelektronik.

rund 9,04 Milliarden Euro Vom BMDS bewirtschaftete Titel: rund 3,75 Milliarden Euro 2026: rund 3,11 Milliarden Euro Verpflichtungsermächtigungen: rund 3,14 Milliarden Euro

rund 3,75 Milliarden Euro

Vom BMDS bewirtschaftete Mittel im Sondervermögen

Flächendeckender Breitbandausbau: rund 2,61 Milliarden Euro 2026: rund 2,26 Milliarden Euro

rund 2,61 Milliarden Euro Mobilfunkausbau: 150 Millionen Euro 2026: 200 Millionen Euro

150 Millionen Euro Bürgerkonto, Infrastruktur sowie KI in Verwaltung und Wirtschaft: rund 495 Millionen Euro 2026: 256 Millionen Euro

rund 495 Millionen Euro Transformation und Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik: knapp 200 Millionen Euro 2026: 45 Millionen Euro

knapp 200 Millionen Euro Europäisches Identitätsökosystem und EUDI-Wallet: 155 Millionen Euro 2026: 162 Millionen Euro

155 Millionen Euro Modernisierung der Registerlandschaft: rund 146,8 Millionen Euro 2026: 194 Millionen Euro

rund 146,8 Millionen Euro

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