Consorsbank startet UpTrade: So bringen Aktien jetzt Prämien

Die Consorsbank startet mit UpTrade ein neues Angebot, mit dem Anleger Prämien auf bestehende Aktienpositionen erzielen können.

Dahinter stehen sogenannte Covered Calls. Anleger verkaufen dabei eine Kaufoption auf eine Aktie, die sie bereits besitzen. Dafür erhalten sie eine Prämie. Die Consorsbank macht diese Strategie nach eigenen Angaben bereits ab einer einzigen geeigneten Aktie zugänglich.

Consorsbank UpTrade: Laufzeit und Basispreis frei wählbar

Zum Start unterstützt UpTrade mehr als 100 Aktien aus Europa und den USA. Dazu gehören Apple, Microsoft, Nvidia, BMW, Siemens und Allianz. Weitere Basiswerte sollen folgen.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

Laufzeiten von 30, 60, 90 oder 180 Tagen

Basispreis 2,5 bis 40 Prozent über dem aktuellen Kurs

1,5 Prozent Gebühr auf erhaltene Prämien

9,95 Euro für einen nötigen Aktienverkauf

Steigt die Aktie am Laufzeitende über den vereinbarten Basispreis, werden die Papiere zu diesem Preis verkauft. Anleger verzichten damit auf mögliche weitere Kursgewinne. Fällt der Kurs, bleibt das Verlustrisiko der Aktie bestehen. Die Prämie federt den Verlust lediglich etwas ab. Während der Laufzeit sind die hinterlegten Aktien zudem für einen Verkauf gesperrt.

Vor dem ersten UpTrade müssen Kunden einen Wissens-Check absolvieren. Eine vorzeitige Beendigung ist möglich, kann aber einen marktabhängigen Rückkaufpreis und zusätzliche Gebühren verursachen.

Ich finde den Ansatz interessant, weil er eine bisher eher komplexe Optionsstrategie deutlich zugänglicher macht. Entscheidend ist aber, dass Anleger die Prämie nicht mit einer risikolosen Zusatzrendite verwechseln und insbesondere den möglichen Verkauf ihrer Aktien zum festgelegten Preis einkalkulieren.

Zum Consorsbank Depot →

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