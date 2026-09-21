7 vs. Wild: Staffel 6 kehrt zum Ursprung zurück

7 vs. Wild war einst ein sehr erfolgreiches Format bei YouTube, doch nachdem es von Amazon übernommen und für Prime Video „optimiert“ wurde, häufte sich die Kritik. Die Gründer stiegen aus, aber Amazon übernahm die Marke komplett. Und man gab bekannt, dass 7 vs. Wild bleibt und man auf die Kritik hören möchte.

In der 6. Staffel, die den Titel „Sierra El Diablo“ trägt, gibt es wieder 7 Teilnehmer, die nur auf sich alleine gestellt sind. Diese Personen sind dieses Mal mit dabei:

Simon Hegewald

Jang Ludi

Tatjana Sabitzer

Mike Singer

Nika Sofie

Matthias Steiner

Rick Zabel

Es geht nach Xaraguá in der Dominikanischen Republik, daher der Titel (Gebirge des Teufels) und vor allem eine gefühlte Temperatur von über 50 °C wird es nicht leicht machen. Man verspricht einen „anspruchsvollen Schauplatz für 7 vs. Wild“.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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