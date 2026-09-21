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DHL erlaubt Plastiktüten als Verpackung für Pakete

René Hesse
Von
3 Kommentare
Post Dhl Versand

Die DHL erlaubt seit einigen Tagen auch Plastiktüten als Verpackung für Päckchen und Pakete.

Damit ändert das Unternehmen eine langjährige Vorgabe. Folienverpackungen waren für Privatkunden bislang nicht regulär zugelassen und konnten als Sperrgut behandelt werden. Nach Angaben von „Paketda“ reagiert DHL mit der Lockerung auf gute Erfahrungen mit Retouren von Onlineshops.

DHL stellt klare Anforderungen an Plastiktüten

Folientüten von Onlinehändlern lassen sich laut DHL zuverlässig in den Paketzentren verarbeiten. Deshalb wird diese Verpackungsart nun grundsätzlich für Päckchen und Pakete zugelassen. Zusätzlich akzeptiert DHL stabile Versandtaschen aus Papier oder Pappe bis zum Format C4 mit 22,9 × 32,4 Zentimetern.

Für den Versand gelten weiterhin einige Vorgaben:

  • Folien müssen stabil, reißfest und nicht reflektierend sein.
  • Die Ware muss vollständig umschlossen sein.
  • Spitze, scharfkantige und zerbrechliche Inhalte sind ungeeignet.
  • Lose oder flatternde Teile sind zu vermeiden.
  • Das Versandlabel muss gut lesbar auf der größten Fläche sitzen.

Besonders interessant ist die Änderung für Kleidung, Stoffe und andere unempfindliche Waren. Kunden können dafür inzwischen beispielsweise gebrauchte Versandtaschen von Onlinehändlern erneut verwenden. Alte Barcodes und Etiketten müssen allerdings entfernt oder vollständig überklebt werden.

Ich halte die Lockerung vor allem für Privatverkäufer für praktisch. Bei Kleidung oder anderen weichen Waren spart eine stabile Versandtasche Platz und häufig unnötiges Verpackungsmaterial. Entscheidend bleibt aber, dass DHL die Anforderungen an stabile und maschinell verarbeitbare Verpackungen klar durchsetzt.

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  1. Maximilian ♾️
    sagt am

    Entweder hatte ich die letzten Jahre immer Glück oder die Tüte entsprach den Bedingungen denn ich versende häufig mit einer einfachen Einkaufstüte

    Antworten
  2. Matze52 💎
    sagt am

    Aber bei Retouren geht das ja schon ne ganze Weile

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Matze52 ⇡

      Wie im Beitrag erwähnt

      Antworten

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