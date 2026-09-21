Jugendmedientag: ARD, ZDF und Deutschlandfunk starten Angebot für Schüler

ARD, ZDF und Deutschlandfunk veranstalten am 12. November erstmals gemeinsam den bundesweiten Jugendmedientag.

Schulklassen und Lerngruppen ab der achten Jahrgangsstufe können sich ab dem 23. September um 15 Uhr anmelden. Bundesweit stehen mehr als 250 Veranstaltungen in Studios der öffentlich-rechtlichen Sender und direkt an Schulen zur Auswahl. Hinzu kommen acht Livestreams.

Jugendmedientag 2026 rückt Social Media und KI in den Fokus

Das Schwerpunktthema lautet „repeat oder reset – Social Media neu denken“. Workshops beschäftigen sich unter anderem mit Filterblasen, TikTok, mentaler Gesundheit, Künstlicher Intelligenz, Journalismus und Pressefreiheit.

Die wichtigsten Eckdaten zum Jugendmedientag:

Termin: 12. November 2026

Anmeldung: ab 23. September, 15 Uhr

Zielgruppe: Schüler ab Jahrgangsstufe 8

Mehr als 250 Veranstaltungen und acht Livestreams

2025 nahmen rund 16.000 Jugendliche teil

Die Teilnehmer können diskutieren, Workshops besuchen und eigene Medienbeiträge produzieren. Medienprofis zeigen dabei auch, wie Redaktionen mit Social Media und KI arbeiten. Ein Deutschlandfunk-Angebot behandelt zudem die Herausforderungen bei der Berichterstattung über den Krieg gegen die Ukraine.

Ich finde den praktischen Ansatz sinnvoll. Gerade bei Social Media und KI dürfte Medienkompetenz für Schüler immer wichtiger werden. Mit mehr als 250 Angeboten erreicht der gemeinsame Jugendmedientag zudem eine beachtliche Größenordnung.

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