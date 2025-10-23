Handel

Burger King macht Kaffee tierleidfrei – Hafermilch wird Standard

Burger King ersetzt ab sofort und zunächst in Österreich Kuhmilch durch den Oatly Haferdrink Baristamatic in allen Kaffees.

Das Unternehmen folgt damit laut eigenen Angaben dem Ziel, das Kaffeeangebot nachhaltiger zu gestalten. Der Haferdrink Baristamatic wurde speziell für den Außer-Haus-Markt entwickelt und ist auf Kaffeevollautomaten abgestimmt. Er wird in einer 1,5-Liter-Packung angeboten, um die Nutzung in der Gastronomie zu erleichtern und Verpackungsmüll zu reduzieren.

Details zum Oatly Haferdrink Baristamatic und den Einsatz bei Burger King

Der Haferdrink soll laut Oatly die Qualität und Aufschäumbarkeit der bekannten Barista-Produkte bieten und cremigen Schaum für Kaffeespezialitäten ermöglichen. Für Gäste bedeutet dies, dass jeder Kaffee standardmäßig mit Haferdrink serviert wird, ohne Aufpreis.

Burger King positioniert die Umstellung als Schritt hin zu klimafreundlicheren Alternativen, nach eigenen Angaben aufbauend auf der Einführung pflanzenbasierter Burger.

Kernpunkte der Umstellung:

  • Kaffee wird ausschließlich mit Oatly Haferdrink Baristamatic serviert
  • Optimiert für Kaffeevollautomaten und Außer-Haus-Betrieb
  • 1,5-Liter-Packung reduziert Verpackungsmüll
  • Cremiger Schaum und vollmundiger Geschmack laut Hersteller
  • Kein Aufpreis für Gäste
  • Start bei Burger King Österreich (ab sofort)

Roland Griesebner, Geschäftsführer Oatly DACH & Polen, nennt die Entscheidung ein Signal für die Branche, dass Pflanzendrinks ein neuer Standard werden können.

Ich persönlich begrüße diese Umstellung. Zwar bin ich kein Veganer und trinke Heißgetränke bei Burger King eher selten, aber meinen Kaffee trinke ich grundsätzlich lieber mit Haferdrink als mit Kuhmilch. Letztendlich ist das aber natürlich reine Geschmackssache.

  1. Rainy 🎖
    sagt am

    ansonsten gibts auch hier einen guten Einblick in die normale Milch Produktion https://www.youtube.com/watch?v=k7wrBbGtV7M

    Antworten
  2. Wom 🍀
    sagt am

    SLAY

    Antworten
  3. Timotime ☀️
    sagt am

    Bin weder Vegetarier oder Veganer aber meinen Kaffee trinke ich nun schon seit vielen Jahren auch nur noch mit Milchalternativen. Bei BurgerKing trinke ich zwar nur äußerst selten mal einen Kaffee aber den Schritt feier ich sehr. Richtig gute Sache! Burger King macht in dem Bereich echt vieles richtig.

    Unglaublich wie McDonalds da hinterherhängt.

    Antworten
  4. Ferdi 🏆
    sagt am

    Starker Schritt und schmeckt auch viel besser als Eutersekret 👍

    Antworten
  5. Robin ☀️
    sagt am

    OMG wie cool ist das denn bitte? BurgerKing entpuppt sich echt als Vorreiter was das angeht, während Mecces gerade den letzten Burger gestrichen hat (lol)

    Antworten
  6. Spiritogre 🌟
    sagt am

    Am Ende geht es den Unternehmen nur um die Einsparungen. Und pflanzliche Produkte sind nun mal billiger in der Massenherstellung als tierische.

    Antworten
    1. Ferdi 🏆
      sagt am zu Spiritogre ⇡

      Gerade bei Oatly stimmt das definitiv nicht

      Antworten
      1. Spiritogre 🌟
        sagt am zu Ferdi ⇡

        Burger King wird sicher keine Endkundenpreise im Einkauf zahlen. Oatly lebt ja vom Hype als Lifestyle Produkt.

        Antworten
        1. René Hesse 🔱
          sagt am zu Spiritogre ⇡

          Burger King zahlt aber auch bei Kuhmilch keine Endkundenpreise, sondern man hat dort auch Lieferverträge. Ein Haferdrink ist nicht per se günstiger als Milch, das ist ja das eigentlich erschreckende, dass Milch viel zu günstig verkauft wird. Wenn es rein ökonomisch begründet wäre, würde jedes gewinnorientierte Unternehmen umsteigen. Man riskiert mit dem Umstieg auch einen gewissen Teil der Kundschaft zu vergraulen.

          Antworten
    2. Timotime ☀️
      sagt am zu Spiritogre ⇡

      Ich verstehe deinen Gedankengang aber irgendwie ist es auch traurig, dass man in jeder guten Umstellung angeblich immer nur die Gewinnmaximierung sieht. Wenn dem hier so wäre, dann hätte ja längst jeder Laden der Welt auf Hafermilch umgestellt… ich glaube tatsächlich nicht, dass Gewinnmaximierung hier der ausschlaggebende Punkt gewesen ist.

      Wenn, dann vlt. eher weil es möglicherweise auch „gute Promo“ ist und bestimmte Zielgruppen anspricht.

      Antworten
  7. Robert 🌀
    sagt am

    Was verursacht bei normaler Milch Tierleid?

    Antworten
    1. Robin ☀️
      sagt am zu Robert ⇡

      Tierleid entsteht bei normaler Milch, weil Kühe regelmäßig künstlich befruchtet werden, ihre Kälber kurz nach der Geburt getrennt werden und sie dauerhaft auf hohe Milchleistung gezüchtet sind – was zu körperlicher Belastung und frühzeitiger Schlachtung führt.

      Antworten
      1. Robert 🌀
        sagt am zu Robin ⇡

        Wie du schon sagst, sind die Kühe extra dafür gezüchtet, sie würde es ja sonst gar nicht geben. Ich denke nicht, dass sie übermäßig leiden.

        Antworten
        1. Ben Boogie 🌟
          sagt am zu Robert ⇡

          Korrekt, du denkst nicht. Mehr braucht man dazu nicht zusagen.

          Antworten
          1. Oliver Schwuchow ♾️
            sagt am zu Ben Boogie ⇡

            Schachmatt 😂

            Antworten
        2. Timotime ☀️
          sagt am zu Robert ⇡

          LOL. Ich fürchte das meinst du ernst. Traurige Welt aber das erklärt so einiges.

          Antworten
          1. Robert 🌀
            sagt am zu Timotime ⇡

            Jede Produktion, jeder Industriezweig, egal ob tierisch oder nicht, hat irgendwo Nachteile. Auch veganes Essen kann zu erheblichen Nachteilen für Menschen und Tier führen, was die Ausbeutung von Boden angeht. Milch ist seit Jahrtausenden wichtig für Menschen.

            Antworten
        3. Benjamin 👋
          sagt am zu Robert ⇡

          Leider ist das ein Irrtum. Das Tierleid in der Milchindustrie ist groß. Abgesehen von den Haltungsbedingungen leiden auch Kühe unter Trennungsschmerz. Das hier ist aber nicht der Ort um das Elend in aller Ausführlichkeit zu erläutern. Gerne mal „Milch Tierleid“ googlen oder z. B. hier einlesen:

          https://animalequality.de/themen/milch/

          Antworten
        4. Rainy 🎖
          sagt am zu Robert ⇡

          einfach ein paar Dokus zu dem Thema schauen. Da sieht man das, dass leider nicht immer alles schön ist. https://youtu.be/B_pHcBfb0Go?si=ujeAEF51DsVaeBla

          Antworten

