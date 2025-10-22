dm investiert Millionen: Das erwartet die Kunden

Der Drogeriemarktbetreiber dm hat das Geschäftsjahr 2024/2025 abgeschlossen und nutzt die stabile wirtschaftliche Lage, um zentrale Weichen für die kommenden Jahre zu stellen. Mit einem europaweiten Umsatz von über 19 Milliarden Euro und steigenden Marktanteilen kündigt das Unternehmen umfassende Investitionen an, die von der Digitalisierung über den Ausbau des Gesundheitssegments bis hin zu neuen Nachhaltigkeitsprojekten reichen.

Im Mittelpunkt der strategischen Neuausrichtung stehen laut Geschäftsführer Christoph Werner die Themen Gesundheit, technologische Erneuerung und internationale Vernetzung: dm will sich einerseits stärker als ganzheitlicher Begleiter für Gesundheit und Wohlbefinden positionieren und andererseits die Effizienz seiner Prozesse und Systeme europaweit modernisieren.

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht über die Geschäftszahlen und angekündigten Pläne von dm.

Wirtschaft und Expansion

Umsatzsteigerung auf 19,197 Mrd. Euro (Europaweit +8,2 %, Deutschland +6,5 %)

Wachstum auf 4.189 dm-Märkte in Europa (davon 2.154 in Deutschland)

Erhöhung der Mitarbeitendenzahl auf 93.426 (davon 63.648 in Deutschland)

Investitionen im Geschäftsjahr 2025/2026 von über 250 Mio. Euro geplant (vorher rund 200 Mio.)

Moderate Erweiterung des Filialnetzes und starkes Investitionsprogramm in neues Ladendesign

Neues Online-Verteilzentrum in Heideloh bei Leipzig bis Februar 2026

Ziel: Ausbau der Omnichannel-Strategie (Verknüpfung von stationärem Handel, Online-Shop und Abholfunktionen)

Handel und Services

Konsequente Ausweitung der Selfservice-Kassen (Abschluss bis 2027 geplant)

Ausbau der Abholstationen (aktuell 1.847 in Deutschland, über 2.000 europaweit)

Testphase für 24/7-Abholstationen an derzeit sechs Standorten

Fortsetzung der Dauerpreisstrategie als Gegenpol zu Rabattaktionen

Digitalisierung und Systeme

Einführung von dmGPT zur Unterstützung bei Produktentwicklung, Texten, Präsentationen und Kundenkommunikation

zur Unterstützung bei Produktentwicklung, Texten, Präsentationen und Kundenkommunikation Start der Implementierung von SAP S/4 HANA als neue Unternehmenssoftware

als neue Unternehmenssoftware Ziel: vollständige digitale Integration von Daten, Abläufen und Ressourcen europaweit

Gesundheit und neue Geschäftsbereiche

Start der Versand-Apotheke noch im Jahr 2025 (gegründet in Bor, Tschechien)

noch im Jahr 2025 (gegründet in Bor, Tschechien) Einführung apothekenpflichtiger OTC-Produkte und apothekenexklusiver Kosmetik

Start von drei Gesundheits-Pilotprojekten in dm-Märkten (seit August 2025): – Augenscreening mit Skleo Health – KI-gestützte Hautanalyse mit dermanostic – Blutanalysen mit Aware Health

Erweiterung der Mivolis -Produktlinie um Selbsttests mit Labordiagnostik

-Produktlinie um Selbsttests mit Labordiagnostik Ziel: Ausbau der Gesundheitskompetenz und Präventionsangebote für Kundinnen und Kunden

Nachhaltigkeit und Energie

Installation von 50 neuen Photovoltaikanlagen auf dm-Märkten

Ab 2026: Beteiligung am Offshore-Windpark Borkum Riffgrund 3 (ca. 20 % des Strombedarfs)

(ca. 20 % des Strombedarfs) Innovationsprojekt mit LanzaTech : Tenside aus CO₂ für Waschmittel

: Tenside aus CO₂ für Waschmittel November 2025: Start von Denkmit -Waschmitteln mit CO₂-basierten Tensiden

-Waschmitteln mit CO₂-basierten Tensiden Ziel: Netto-Null-Emissionen bis 2045

Sortiment und Marken