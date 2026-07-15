Volkswagen: Wir können mit China „nicht mithalten“
Es geht bei Volkswagen um den Abbau von „rund 50.000 Stellen“, so Oliver Blume diese Woche im Intranet. Der Konzernchef von VW hat sich dort einem „Interview“ gestellt und über die aktuelle Lage mit Werksschließungen und Co. gesprochen.
Dabei betonte Blume laut Automobilwoche auch, dass man „bei den Kosten und Preisen mit den Exportmodellen aus China nicht mithalten“ könne und Volkswagen schaut jetzt genau, „wie viele Anpassungen tatsächlich nötig und möglich sind“.
Das werden harte Wochen und Monate mit vielen Verhandlungen und Gesprächen, jedes Seite (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) versucht ihre Interessen so gut es geht in den Mittelpunkt zu stellen. Die jüngsten Geschäftszahlen der VW-Marken haben jedenfalls gezeigt, dass man handeln muss, so wie bisher geht es auch nicht weiter.
Ich hoffe nur, dass diese „Schlammschlacht“ bei Volkswagen, die sich schon jetzt zeigt (die IG Metall warf Oliver Blume direkt ein „wohlfeiles Interview“ vor), nicht zu lange geht und die Produktentwicklung der neuen Autos nicht negativ beeinflusst.
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Können oder wollen?
Und PS: Tesla baut in Brandenburg und es klappt auch.
Ich verstehe das nicht ganz. Bisher dachte ich, das vorherrschende Narrativ sei, dass wir im Westen einfach die Besten sind und dass China nur ein Entwicklungsland ist, das uns nichts anhaben kann, die Chinesen haben es eh nicht drauf. Wie kommt es dann, dass wir plötzlich nicht mehr mithalten können?
*Wütende Spaltmaß-Geräusche*
Weil wir zugunsten der Gier weniger, seit Jahrzehnten unser Know how nach China Exportieren. Und weil die natürlich nicht dumm sind haben sie sich nicht nur unsere Expertise angeeignet sondern sich im Gegensatz zu uns auch noch weiterentwickelt.
Die Umstände die ansonsten unter einem Regime wie in China herrschen tun ihr übriges.
Kommt alles nicht überraschend aber westliches Management denkt nicht weiter wie zu ihrer eigenen Nasenspitze. Was interessiert es einen westlichen Top Manager ob der Laden in 10 Jahren den Bach runter geht. 10 Jahre die Investoren glücklich machen und sich die eigenen Taschen voll Stopfen. Wenn es gut geht noch ein paar Boni mitnehmen und wenn es nicht so gut läuft einfach Leute entlassen und Werke schließen bis der Konzern komplett ausgeblutet ist und von den Chinesen aufgekauft wird. Aber gut, man muss als Manager schon noch bis zum Schluss das letzte rausquetschen, aber nur für sich selbst natürlich.
Es bleibt ein hoax. Auch wenn die Produktionskosten hoch sind, der Lohnanteil in der Produktion an einen Golf oder ID.3 liegt bei 12-14%. Bei einen angenommen Neuwagenpreis von 35000 also ca 4500€. Selbst wenn diese Löhne um 20%! gekürzt werden, dann liegen sie bei 3600€. Ob der Neuwagen dann 35000 oder 34100 kostet ist nicht der Punkt ob diese Autos in großen Zahlen gekauft werden oder nicht.
„ jedes Seite (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) versucht ihre Interessen zu gut es geht in den Mittelpunkt zu stellen. “
Den Satz würde ich überarbeiten.
„ nicht zu lange geht und die Produktentwicklung der neuen Auto nicht negativ beeinflusst.“
Ich decke hier sollte man den Plural ruhig nutzen.
*denke