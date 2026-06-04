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Das Datum steht: Nintendo Direct mit Zelda-Remake und mehr

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Nintendo plant die übliche Nintendo Direct im Juni und es deutete sich bereits an, dass wir die Ausgabe kommende Woche sehen werden. Jetzt hat sich NateTheHate ebenfalls angeschlossen und behauptet, dass es kommende Woche so weit ist.

Er verzichtet mittlerweile immer häufiger auf ein konkretes Datum in seinen Leaks, aber andere Quellen haben den Dienstag in den Raum geworfen, der 9. Juni gilt bei der nächsten Nintendo Direct als relativ sicher (ist aber nicht offiziell).

Highlight dürfte das Remake von Zelda: Ocarina of Time sein, was noch 2026 für die Nintendo Switch 2 erscheint, aber ich hoffe, dass mehr kommt und wir vielleicht auch eine kleine Preview für 2027 sehen. Mit dem neuen 3D-Mario rechne ich noch nicht, das dürfte Ende 2027 kommen und erst in einem Jahr gezeigt werden.

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  1. Jonas 🏅
    sagt am

    Bei der Überschrift könnte man denken, dass irgendwas bestätigt wurde, aber es ist mal wieder nur ein Gerücht…

    Antworten

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