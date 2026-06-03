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Zelda-Remake und mehr: Datum für die nächste Nintendo Direct

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Aktuell gibt es viele Gerüchte und Meldungen rund eine neue Nintendo Direct, die bisher meistens im Juni stattfand. Einige gingen von dieser Woche aus, andere von nächster Woche. Jeff Grubb, der in der Vergangenheit schon oft richtig lag, wirft jetzt den kommenden Dienstag in den Raum. Das wäre dann der 9. Juni 2026.

Das Datum kann, je nach Zeitzone, variieren, die nächste Nintendo Direct soll aber kommende Woche und eher am Anfang der Woche stattfinden. Neben Jeff Grubb hat übrigens auch eine weitere gute Quelle namens „Nash Weedle“ dieses Datum angedeutet. Es dürfte also neue Spiele für die Switch 2 in einer Woche geben.

Ich bin gespannt, denn das Lineup für die Konsole von Nintendo ist für mich doch sehr überschaubar nach dem ersten Jahr und ich will mehr von den Studios von Nintendo sehen. Wobei ich bei dieser Nintendo Direct in erster Linie auf das Zelda-Remake von Ocarina of Time gespannt bin, was dort vorgestellt werden dürfte.

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3. Juni 2026 | Jetzt lesen →
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