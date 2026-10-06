Smartphones

Apple iPhone Duo kommt: Es geht in die heiße Phase

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Am kommenden Montag (als am 12. Oktober) wird man das Apple iPhone Duo im Shop von Apple „vorkonfigurieren“ können und der Vorverkauf selbst startet dann am 16. Oktober. Wer das faltbare iPhone zum Start möchte, vermutlich sogar noch in diesem Jahr, der muss schnell sein und sollte sich darauf sehr gut vorbereiten.

Apple spielt zwar gerne mit künstlicher Knappheit, aber ob gewollt oder nicht, es deutet sich an, dass das iPhone Duo nach dem Marktstart am 23. Oktober für das restliche Jahr (in bezahlbaren Speichergrößen) quasi ausverkauft sein wird. Und es geht in die heiße Phase, denn Apple bittet jetzt die Entwickler und passende Apps.

Apple bittet um passende Duo-Apps

Ab sofort kann man seine App für das iPhone Duo bei Apple einreichen, damit es zum Marktstart in weniger als zwei Wochen eine erste Auswahl gibt. Dieses Mal hatten Entwickler von Apple einen ungewöhnlich kurzen Zeitraum für ein ganz neues Produkt, daher bin ich gespannt, wie viele Apps im Oktober angepasst sind.

Es ist der erste komplett neue Formfaktor für ein iPhone bei Apple, aber ich bin auf drei Dinge gespannt. Werden Kunden den hohen Preis bezahlen? Werden sie damit leben wollen, dass es kein Face ID gibt? Und akzeptieren sie nur zwei Kameras? Ein Fazit beim iPhone Duo wird man aber vermutlich erst nächstes Jahr ziehen können.

Leicht wird es nicht, denn es ist doch sehr viel Geld und Foldables sind weiterhin eine Nische. Das wird sicher keine weitere Vision Pro, denn VR ist so richtig Nische, aber ein Selbstläufer dürfte das iPhone Duo auch nicht werden. Kein Wunder also, dass Apple beim Marketing für dieses iPhone stark auf Promis/Influencer setzt.

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  1. Kurt 🔆
    sagt am

    also für mich hat sich das Thema Foldable erledigt. mein Galaxy Z Fold 2 lässt sich nur noch halb öffnen. das kanns echt nicht sein.

    Antworten

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