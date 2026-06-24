Wearables

Das ist die neue Samsung Galaxy Watch Ultra 2

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Samsung wird in diesem Jahr keine neue Classic auf den Markt bringen, aber es gibt parallel zur Samsung Galaxy Watch 9 eine neue Samsung Galaxy Watch Ultra.

Die zweite Generation steht also an und Evan Blass hat die ersten Pressebilder der Uhr gefunden und veröffentlicht. Wie man sieht, tut sich optisch nicht viel und es gibt wieder eine dunkle und eine helle Version, mit neuen Farben beim Armband.

Technische Details liefert uns die Quelle nicht, dafür ist sie aber nicht bekannt, sie ist bei Pressebildern jedoch eine sichere Bank. Sobald Bilder auftauchen, ist eine offizielle Ankündigung des Produkts übrigens auch gar nicht mehr so weit entfernt.

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  1. Markus Meyer 🌟
    sagt am

    Die neue Samsung Ultra 2 macht optisch wirklich einen starken Eindruck und ist definitiv einen genaueren Blick wert. Besonders interessant ist, dass es inzwischen Drittanbieter Lösungen gibt, mit denen sich die Uhr auch mit einem iPhone nutzen lässt. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, sie mir im Laufe des Jahres zuzulegen.

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