Wir haben es uns alle gedacht, vor allem nach dem massiven Preisanstieg beim Steam Deck, die Steam Machine kostet in der Basis über 1.000 Euro. Heftig. Das war so nicht geplant, aber Valve ist mit diesem Problem natürlich nicht alleine.

Neue Konsolen werden alle teurer sein

Hersteller wie Sony oder Microsoft subventionieren ihre Konsolen zwar, aber eine PlayStation 5 Pro liegt mittlerweile auch bei 900 Euro. Ob eine PlayStation 6 also wirklich günstiger wird? Vielleicht, dann allerdings ohne ein integriertes Laufwerk.

Mit einem Laufwerk und vielleicht noch zweitem Controller wird man sicher eine vierstellige Summe auf den Tisch legen müssen. Wenn sich die Speicherkrise nicht komplett entspannt, wovon derzeit und 2027 aber noch nicht auszugehen ist.

Bei der Xbox sieht es nicht besser aus, vielleicht sogar noch schlechter, denn da hat man sogar schon betont, dass die nächste Xbox mehr Premium wird. Es würde mich nicht wundern, wenn wir da sogar schon sehr nah an den 1.500 Euro landen.

Nintendo auf dem Level einer PlayStation

Wir sind also in der Ära der 1.000-Euro-Konsolen angekommen, die Steam Machine macht den Anfang, der Rest wird aber folgen. Nur Nintendo ist noch weit davon entfernt, aber die Switch wird auch teurer und liegt dann sogar bald bei 500 Euro.

Das war vor wenigen Jahren der Preis für eine vollwertige PlayStation 5 und Daten aus Ländern, in denen der Preis schon angehoben wurde, zeigen, dass Nintendo damit zu kämpfen hat. Daher rechnet Nintendo jetzt sogar mit einem Einbruch.

Doch woran liegt es? Inflation, Kriege, Zollkonflikte, es gibt viele Gründe, an der aktuellen Lage ist aber vor allem die Speicherkrise verantwortlich. Preise für RAM und Speicher explodieren und KI-Unternehmen zahlen dafür derzeit gutes Geld.

Es besteht also die Hoffnung, dass das eine kurze Ära wird, denn diese Blase hält sicher nicht ewig und wird sicher irgendwann platzen. Aber die Frage ist, ob dann die Preise wieder sinken. Und falls nicht, bringt das noch ein anderes Problem mit.

Entwicklerstudios haben auch zu kämpfen

Zu teure Hardware wird sich negativ auf die Verkaufszahlen von Spielen auswirken und deren Entwicklung wurde in den letzten Jahren auch immer teurer. Sehr viele Entwicklerstudios kämpfen und fokussieren sich nur auf das, was sich verkauft.

Wenn der Fokus aber auf Assassin’s Creed 845, Call of Duty Modern Warfare 27 und das nächste FIFA rückt, und diese Spiele die alten Konsolen unterstützen, dann könnte das dazu führen, dann weniger Geld in neue Blockbuster investiert wird.

Man kann eigentlich nur hoffen, dass die KI-Bubble bald platzt. So leid es mir dann für diese Branche tut, die Preise für gewisse Produkte steigen zu extrem an, das ist es vielleicht alles gar nicht wert. Bisher deutet sich das allerdings noch nicht an.

Aber wir werden uns also an Konsolen für rund 1.000 Euro gewöhnen, der Preis für Gaming hat sich innerhalb von einer Generation verdoppelt. Mal schauen, welche Auswirkungen diese Entwicklungen langfristig auf diesen Markt haben werden.

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