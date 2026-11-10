Wearables

Das langsame Ende der Fitbit-Smartwatches

Oliver Schwuchow
Von
Fitbit Versa Header

Google traut sich nicht, bei Fitbit endlich mal den Stecker zu ziehen und sich voll und ganz auf die Pixel-Reihe und eigene Health-Marke zu fokussieren. Dabei geht man seit Monaten einen Weg, der auf ein Ende von Fitbit zusteuert. Und in ein paar Tagen geht es weiter, denn die Smartwatches werden noch etwas unattraktiver.

Ab dem 28. November wird die Fitbit App Gallery für die Versa, Versa 2, Versa 3, Versa 4, Sense und Sense 2 nur noch hauseigene Watchfaces beinhalten und keine Drittanbieter-Watchfaces. Diese kann man danach, sofern es keine Probleme gibt, normal nutzen, der Download oder die Pflege über Updates ist nicht mehr möglich.

Entwickler können ab dann außerdem nicht mehr auf entsprechende Tools bei Fitbit zugreifen und das war es. Das Ende der Fitbit-Uhren wurde 2024 beschlossen und auch wenn es noch neue Hardware gibt, eine neue Smartwatch, die Google sogar einst mit Wear OS offiziell ankündigte, wird es bei Fitbit definitiv nicht mehr geben.

Ich sage es seit Monaten immer wieder, es wäre langsam Zeit, dass sich Google von Fitbit trennt. Komplett. Es gibt keine Webseite mehr, es gibt keine App mehr, es gibt keine Uhren mehr, die Funktionen werden immer weniger, warum setzt man nicht alles auf ein einheitliches „Google Pixel & Health“-Branding bei Wearables?

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