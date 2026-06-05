Google trennt sich immer mehr von Fitbit

Man hat bei Google so langsam den Eindruck, als ob ihnen das Ende von Fitbit doch sichtlich schwerfällt, obwohl man sonst kein großes Problem hat, auch mal gute und beliebte Produkte auf den „Google Friedhof“ zu schicken. Bei Fitbit ist es aber ein sehr zähes Ende, auch wenn von der Marke mittlerweile nicht mehr viel da ist.

Diese Woche gab es mal wieder ein weiteres Beispiel, denn auf der Google Pixel Watch gibt es ein neues Icon für die EKG-App und mit diesem hat man sich auch direkt vom Fitbit-Branding verabschiedet. Vorher hieß die App noch „Fitbit EKG“ und jetzt ist es nur noch „EKG“. Fitbit als Marke wird hier nicht mehr benötigt.

Ich verstehe nicht, warum Google nicht einfach mal einen sauberen Cut macht und Fitbit einstellt und Google, Pixel und Health komplett in den Fokus rückt. Da war man bei anderen Diensten und Produkten schon deutlich mutiger. Wenn Google aber so weitermacht, dann wird früher oder später nichts mehr von Fitbit da sein.

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