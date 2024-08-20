Google bestätigt das Ende der Fitbit-Uhren

Mit dem Neustart von Wear OS kündigte Google vor ein paar Jahren auch eine Uhr von Fitbit mit Wear OS an. Doch danach wurde es ruhig und nach der Google Pixel Watch haben sich viele gefragt, wo denn die neue Smartwatch von Fitbit bleibt.

Anfang 2023 hat Google dann bestätigt, dass sie doch nicht kommt und danach kam direkt die Frage auf, ob wir denn überhaupt noch neue Uhren von Fitbit sehen. Werden wir nicht, die beiden Modelle von 2022 werden die letzten ihrer Art sein.

Google Pixel Watch ist die Smartwatch-Zukunft

Im Gespräch mit Engadget hat Sandeep Waraich von Google bestätigt, dass die Google Pixel Watch die neue Smartwatch-Reihe im Portfolio des Unternehmens ist. Wer eine Smartwatch mit Fitbit möchte, der muss die neue Pixel Watch kaufen.

Der Wearable-Manager von Google hat auch verraten, dass Fitbit jetzt eher einen minimalistischen und simplen Ansatz verfolgt, was dafür spricht, dass wir noch neue Produkte wie Fitness-Tracker sehen. Mal schauen, was sich da noch tut.

Google wird die Fitbit Sense 2 und Fitbit Versa 4 noch eine Weile anbieten, aber spätestens nach diesem Statement kann man nur davon abraten. Wir haben bereits gesehen, dass Google die Uhren nicht mehr pflegt und das wird jetzt nicht besser.

Das Ende der Fitbit-Uhren hat sich immer wieder angedeutet und kommt wirklich nicht überraschend, aber immerhin gibt es jetzt endlich Klarheit. Und das Ende der Fitbit-Hardware würde ich übrigens langfristig auch nicht komplett ausschließen.