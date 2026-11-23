Samsung verkauft mehrere Versionen der Galaxy Watch, eine Basis, die es jedes Jahr gibt, und dann wechseln sich noch Ultra und Classic ab. Nächstes Jahr wären also die Samsung Galaxy Watch 10 und eine neue Classic-Version an der Reihe.

Doch laut etnews gibt es eine überraschende Änderung, denn Samsung plant wohl keine neue Galaxy Watch 10 für 2027 ein. Der Fortschritt bei Smartwatches ist zu gering und daher plant Samsung einen neuen 2-Jahres-Zyklus für neue Modelle.

Ein geringer Fortschritt bei Smartwatches war Marken wie Apple und Samsung bisher zwar auch egal, aber mit Blick auf die aktuelle Preisentwicklung kann es sich durchaus lohnen, wenn man die aktuelle Version länger verkauft und mit einem Update pflegt. Ich fände einen 2-Jahres-Zyklus übrigens grundsätzlich besser.

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