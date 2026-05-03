Das neue Elektroauto von BMW könnte ein echte Besonderheit mitbringen

BMW experimentiert schon länger mit dem Schritt zu E Ink bei den eigenen Autos und hat mit Modellen wie dem BMW iX Flow von 2022 oder BMW i Vision Dee von 2023 auch schon einige Konzepte gezeigt, die diese Technik verbaut hatten.

Bisher waren das aber nur Konzepte, mit dem BMW iX3 Flow Edition hat E Ink im Rahmen der Beijing Auto Show 2026 das erste Modell vorgestellt, was theoretisch mit eine serienreife Version von E Ink Prism, wie sich die Technik nennt, mitbringt.

Im Video über diesem Abschnitt könnt ihr sehen, wie das aussieht, man kann also zum Beispiel die Fronthaube anpassen. Wobei man sagen muss, dass das noch keine Ankündigung für den Kauf ist, sowas wäre jetzt nur in der Theorie möglich.

Doch man merkt, dass diese erste Idee von BMW, die jetzt auch schon einige Jahre alt ist, nicht nur eine kurzweilige Idee war, man scheint ernsthaft Interesse an so einem Schritt zu haben. Grundsätzlich interessant, auch wenn ich es in diesem Fall jetzt nicht besonders attraktiv finde, da gäbe es sicher noch bessere Möglichkeiten.