Porsche lobt Elektroauto von Hyundai und will eine Sache kopieren

Vor knapp zwei Jahren sah Porsche den Hyundai Ioniq 5 N noch sehr kritisch und war nicht von einer Fake-Gangschaltung bei Elektroautos überzeugt. Letztes Jahr kam dann die überraschende Wendung und Porsche äußerte sich plötzlich positiv.

Und auch Andreas Preuninger, Chef der GT-Spart von Porsche, schwärmte diese Woche vom Hyundai Ioniq 5 N, diese Fake-Gangschaltung mache viel Spaß. Sowas wäre bei Porsche auch eine gute Idee und intern wird häufig über sowas diskutiert.

Nächster Taycan mit Fake-Gangschaltung

Bei den letzten zwei Elektroautos, dem Macan und Cayenne, gibt es das noch nicht, aber dieser Schritt steht mittlerweile beim nächsten Upgrade für den Taycan im Raum. Der übrigens gar nicht mehr gut ankommt und eingestellt werden könnte.

Ob eine Fake-Gangschaltung die Lösung ist? Ich bezweifle es, und ich bin das jetzt schon häufiger gefahren, auch beim Hyundai Ioniq 5 N. Es mag ein paar Fans von Verbrennern abholen, aber es gibt andere Schwachstellen bei Porsche, die ich viel dringender fixen würde. So ein Extras kann helfen, sicher, ist aber nicht wichtig.

Doch der Schritt wird kommen, auch wenn es Porsche noch nicht final bestätigt hat, die Aussagen, die man seit ein paar Monaten trifft, sind eindeutig. Wir werden also sehen, ob so eine Funktion die Nachfrage bei Porsche wieder steigern wird.