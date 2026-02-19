Der neue Nissan Leaf startet in Deutschland

Es geht los, wer die Neuauflage des Nissan Leaf möchte, der kann diese ab sofort konfigurieren. Doch der neue Leaf ist nicht nur anders und jetzt ein kompakter SUV, er ist auch teurer und startet in der Basisversion bei exakt 35.950 Euro bei uns.

Da gibt es aber auch nur den Akku mit 52 kWh, wer 75 kWh möchte, der startet bei 41.200 Euro. Beim kleinen Akku gibt es nur die Basis (Engange), beim großen Akku gibt es mehrere Versionen, bis hin zu Evolve, die dann sogar bei 48.000 Euro liegt.

Eine gute Übersicht der Leistung und Ausstattungsmerkmale gibt es direkt bei Nissan im Konfigurator, schaut also gerne mal vorbei uns spielt selbst ein bisschen mit den Reglern herum. Kein Schnäppchen, aber mir sagt der neue Leaf mehr als der alte zu, was aber auch nicht wirklich schwer war. Mal schauen, wie er ankommt.