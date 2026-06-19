Handel

Der Widerrufsbutton startet ab heute

Autor-Bild
Von
|
Computer Notebook Arbeit
Bild: unsplash

Eine neue Regel verpflichtet Unternehmen ab heute, einen leicht zugänglichen Widerrufsbutton für Online-Verträge bereitzustellen.

Ab dem heutigen 19. Juni 2026 müssen Anbieter eine digitale Funktion anbieten, mit der Verbraucher Verträge direkt auf der Website widerrufen können. Ziel ist es, den Widerruf genauso einfach zu machen wie den Abschluss eines Vertrags.

Die Pflicht gilt für alle Online-Verträge mit Widerrufsrecht, etwa in Webshops, Apps oder Buchungsportalen. Grundlage ist eine EU-Richtlinie, die in Deutschland im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert wird. Auch Anbieter auf Marktplätzen müssen die Vorgaben erfüllen.

Widerrufsbutton: Funktion und Anforderungen

Die Funktion kann als Button oder klar gekennzeichneter Link umgesetzt sein, muss aber gut sichtbar und eindeutig beschriftet sein. Der Widerruf erfolgt in zwei Schritten mit anschließender Bestätigung durch das Unternehmen per E-Mail.

Wichtige Anforderungen im Überblick:

  • Leicht auffindbare und barrierearme Platzierung
  • Keine versteckten Hürden wie Pflichtregistrierung
  • Nur notwendige Datenabfrage erlaubt
  • Keine Pflicht zur Angabe eines Widerrufsgrundes

Das bestehende Widerrufsrecht bleibt unverändert und gilt in der Regel 14 Tage. Laut Verbraucherzentralen soll die neue Regel vor allem Transparenz und Nutzerfreundlichkeit erhöhen.

Ich persönlich halte die Maßnahme für hilfreich, da sie bestehende Hürden beim Widerruf reduziert und digitale Abläufe konsequent vereinfacht.

Telefónica Deutschland (O2) kündigt 2G-Abschaltung an

Der Anbieter Telefónica Deutschland beendet den 2G-Mobilfunk im zweiten Halbjahr 2028 und schafft damit neue Netzkapazitäten. Der Telekommunikationsanbieter Telefónica Deutschland…

1. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / Der Widerrufsbutton startet ab heute
Weitere Neuigkeiten
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Gen Z und Millennials unter Druck: Warum Lebenspläne jetzt kippen
in Gesellschaft
Albrecht KLARO verändert das TV-Hören komplett
in Unterhaltung
Mythos Reichweitenangst – ein Blick in den Rückspiegel
in Mobilität
KI begeistert Millionen, trotzdem wollen viele lieber ohne sie leben
in Gesellschaft
Surface Pro 12 und Surface Laptop 8 erhalten das erste Firmware-Update
in Firmware und Updates
Microsoft Surface Pro 9 Header
Surface Pro 10 und Surface Pro 11 erhalten das Juni Firmware-Update
in Firmware und Updates
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Juli 2026
in Unterhaltung
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen: Der nächste Elektro-GTI macht sich bereit
in Mobilität
Hdmi Header
HDMI 2.2 startet 2027: Neuer HDMI-Standard kommt
in Marktgeschehen
Dacia überrascht uns mit dem „neuen Spring“
in Mobilität