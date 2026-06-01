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Telefónica Deutschland (O2) kündigt 2G-Abschaltung an

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Bild: Telefónica Deutschland

Der Anbieter Telefónica Deutschland beendet den 2G-Mobilfunk im zweiten Halbjahr 2028 und schafft damit neue Netzkapazitäten.

Der Telekommunikationsanbieter Telefónica Deutschland (umgangssprachlich bekannt als O2) schaltet 2G im zweiten Halbjahr 2028 ab. Die Technologie ist überholt und wird seit über 30 Jahren genutzt. Nutzer sollen auf moderne Standards wechseln.

Die frei werdenden Frequenzen werden für 4G/LTE und 5G eingesetzt und erhöhen die Netzkapazität für Daten und Anwendungen.

Auswirkungen der 2G-Abschaltung auf Nutzer und Unternehmen

Für die meisten Nutzer ändert sich wenig, da 4G- und 5G-Geräte weit verbreitet sind. Betroffen sind ältere Handys ohne VoLTE sowie IoT- und M2M-Systeme in Unternehmen.

Unternehmen sollen Bestände prüfen und auf 4G, 5G oder NB-IoT umstellen. Telefónica begleitet den Wechsel nach eigenen Angaben mit Beratung und technischen Lösungen.

Ich sehe die Abschaltung als konsequenten Schritt der Netzmodernisierung, da ältere Standards Kapazität binden und neue Anwendungen unterstützen.

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