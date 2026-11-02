Disney+ hat ein großes Format-Problem

Disney möchte Lizenzgebühren nicht bezahlen und musste daher Standards wie 4K und HDR in einigen Regionen, darunter auch Deutschland, entfernen. Man trug die Sache also auf dem Rücken der Kunden aus und das wird sich wohl nicht ändern.

Statt nämlich Geld für die Standards zu zahlen, wählt Disney gerade den Weg über einen gebührenfreien Standard, genau genommen VP9. Damit brachte man schon 4K zurück und mit VP9-2 ist jetzt für ausgewählte Inhalte auch HDR10 wieder da.

Also theoretisch, denn wenn ihr über einen alten TV schaut, werdet ihr davon wohl nichts sehen, genauso wie bei Samsung oder mit einem Apple TV. Das Gerät muss VP9-2 nämlich unterstützen und dieses Format ist nicht ganz so weit verbreitet.

Patentstreit hält weiter an

Und selbst da ist nicht sicher, ob die Standards bleiben, denn InterDigital hat sich auch schon dieses Format vorgenommen. Ich will mich hier nicht auf die Seite von InterDigital schlagen, im Gegenteil, deren Geschäftsmodell ist für mich auch eher fragwürdig, aber Disney darf sowas nicht auf dem Rücken der Kunden austragen.

Heißt konkret: Man sollte die Lizenzgebühren zahlen und das im Hintergrund selbst regeln. Vor allem, da die Inhalte schlechter werden und die Preise immer teurer. Es gibt zwar aktuell eine Aktion, aber das sollte nicht die Lösung für das Problem sein.

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