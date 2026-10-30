Unterhaltung

Kein Spider-Man: Disney+ ohne neuen Marvel-Film im November

Oliver Schwuchow
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Disney hat heute die Neuzugänge für November bei Disney+ genannt, dazu unten mehr, und die Neuheiten sind mal wieder sehr überschaubar, das kennt man, auch wenn ich mich auf Scrubs freue, aber ich war auf eine Sache sehr gespannt.

Bei Netflix gibt es nächsten Monat nämlich „Spider-Man: Brand New Day“ im Abo und ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass Disney den Marvel-Film auch im Abo zeigt. Immerhin sind die Marvel Studios ein Teil von Disney. Man produziert den Film zwar zusammen mit Sony, aber Spider-Man ist Marvel und Marvel ist eben Disney.

Das Abo wird leider immer schlechter und ich verstehe, dass Disney wieder andere Dinge priorisiert und Disney+ nicht mehr das wichtigste Produkt ist, was es mal war, aber so langsam wird das doch ein bisschen zu extrem für meinen Geschmack.

Neuheiten bei Disney+ im November

Disney+ erweitert sein Programm im November 2026 um neue Serien, Filme und exklusive Eigenproduktionen. Nutzer können aus drei Abo-Modellen wählen.

Disney+ bietet Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic sowie der Plattform Hulu und Star an. Letztere umfasst laut Unternehmensangaben Serien und Filme der Disney-Kreativstudios, darunter Disney Television Studios, FX Productions, 20th Century Studios und das bekannte Searchlight Pictures.

Der Dienst richtet sich an Abonnenten ab 18 Jahren und bietet drei Tarifoptionen: „Standard mit Werbung“ (5,99 € pro Monat), „Standard“ (9,99 € pro Monat oder 99,90 € pro Jahr) und „Premium“ (13,99 € pro Monat oder 139,90 € pro Jahr).

Highlights für Disney+

  • „Die neuvermählte Kaiserin”
    Ab 4. November auf Disney+
  • „All ́s Fair” – Staffel 2, Folge 1-3
    Ab 4. November auf Disney+
  • „R.J. Decker” – Staffel 2
    Ab 5. November auf Disney+
  • FXs „American Horror Story” – Staffel 13
    Ab 7. November auf Disney+
  • „RIVALS” – Staffel 2, Neue Folgen
    Ab 11. November auf Disney+
  • „Vienna Game” – Staffel 1
    Ab 18. November exklusiv auf Disney+
  • „Percy Jackson: Die Serie” – Staffel 3
    Ab 20. November auf Disney+
  • „Scrubs” – Staffel 2
    Ab 25. November auf Disney+

Weitere Neustarts für Disney+

7. November
+ National Geographics „Wölfe hautnah mit Bertie Gregory“ (National Geographic)
11. November
+ National Geographics „Die Tudors: Wenn Macht den Kopf kostet“ – Staffel 1 (National Geographic)
12. November
+ The Secret Lives of Mormon Wives: Orange Country – Staffel 1 (Hulu)
14. November
+ National Geographics „Expedition: Rettung unserer Meere“ (National Geographic)
27. November
+ Micky Allein zu Haus (Disney)
28. November
+ Dasher (Disney)
30. November
+ Family Guy: The Peter Clause (Hulu)

Neue Katalog-Titel bei Disney+

4. November
+ The Frozen Ground (Hulu)
11. November
+ 303 – Die Serie – Staffel 1 (Hulu)
24. November
+ One Punch Man – Staffel 1+2 (Hulu)


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