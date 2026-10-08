Disney setzt den falschen Fokus bei Disney+

Disney+ entwickelt sich derzeit immer schneller zu einem unattraktiven Abo, was sehr schade ist, aber Disney selbst hat den falschen Fokus gesetzt. Die Liste der neuen Inhalte ist jeden Monat sehr überschaubar und alte Formate fallen weg.

Hinzu kommen immer höhere Preise und das, obwohl man gewisse Inhalte wieder an andere Anbieter wie Netflix verkauft. Und dann fehlen bei uns noch Standards wie HDR oder AirPlay. Doch für ein großes Sportereignis ist plötzlich Geld da.

Nutzer von Disney+ können im Februar 2027 den Super Bowl LXI schauen, was ein durchaus teures Event ist. Ja, für einige ist das auch eine gute Nachricht, aber da sollte es doch vorher andere Prioritäten geben, bevor man den Super Bowl zeigt.

Ende 2020, mitten in der Pandemie, wurde Disney+ zum wichtigsten Produkt bei Disney erklärt. Davon hat man sich leider wieder verabschiedet, auf neue Kinofilme muss man beispielsweise auch (nicht bei allen) wieder sehr lange warten, bis sie mal im Abo landen. Damals kamen sie wenige Wochen nach Kinostart ins Abo.

Der aktuelle Trend ist jedenfalls nicht unbedingt positiv und ich hoffe, da wir den Dienst durchaus gerne für gewisse Inhalte nutzen, dass sich das 2027 ändert.

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