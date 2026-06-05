DKB informiert über Einschränkungen im Online-Banking und Depotzugriff

Die Deutsche Kreditbank (DKB) führt am Wochenende geplante Wartungsarbeiten im Banking-System durch.

Am Samstag (06.06.26) von 22:00 Uhr bis Sonntag (07.06.26) um 15:30 Uhr kommt es dabei zu einer vollständigen Nichtverfügbarkeit von Online-Banking, Depotzugang sowie der XS2A-Schnittstelle. In diesem Zeitraum können Nutzer weder Konten verwalten noch digitale Bankfunktionen nutzen.

Echtzeitüberweisungen werden nicht empfangen. Kartenzahlungen sowie Apple Pay und Google Pay bleiben weiterhin funktionsfähig, sodass Zahlungen im stationären Handel möglich sind. Telefonische Auskünfte sind nur eingeschränkt verfügbar.

DKB mit Einschränkungen beim Banking und Kundenservice während der Wartung

Während der Wartungsarbeiten ist der Zugriff auf das Online-Banking vollständig deaktiviert. Auch bei bereits bestehenden Login-Problemen können laut Unternehmensangaben weder Zugangsdaten neu bereitgestellt noch Freischaltungen vorgenommen werden. Der Kundenservice kann in dieser Zeit nur eingeschränkt unterstützen und keine technischen Kontofunktionen ausführen.

Wichtige Hinweise während des Wartungsfensters

Kein Zugriff auf Online-Banking und Depotfunktionen

Echtzeitüberweisungen sind nicht empfangbar

Kartenzahlung und Mobile Payment funktionieren weiterhin

Eingeschränkte Erreichbarkeit des Supports

Nach Abschluss der Arbeiten stehen die Self Services wieder wie gewohnt zur Verfügung. Nutzer können dann beispielsweise über die Funktion Passwort vergessen neue Zugangsdaten selbstständig erstellen und den Zugriff wiederherstellen.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

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