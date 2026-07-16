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DR.SIM verschwindet Ende Juli

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Die Mobilfunkmarke DR.SIM stellt ihr Angebot zum 31. Juli 2026 ein. Tarife von Bestandskunden laufen selbstverständlich weiter.

DR.SIM hat aus strategischen Gründen die Einstellung des eigenen Shops zum 31.07.2026 angekündigt. Genaueres ist nicht bekannt, es ist jedoch möglich, dass die Marke nicht den gewünschten Erfolg erzielt hat oder in Konkurrenz zu einer anderen Marke im Konzern steht.

Die Marke DR.SIM gehört zur Klarmobil GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Freenet AG. Für ihre Mobilfunktarife nutzt DR.SIM das Netz von Vodafone.

Ab dem 01.08.2026 werden nach Unternehmensangaben sämtliche bestehenden Links sowie die Domain doktor-sim.de automatisch auf klarmobil.de weitergeleitet. Damit werden bisherige Verlinkungen künftig auf das Angebot der Schwestermarke umgeleitet.

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