Stefan Raab ist mit neuem Live-TV-Event zurück

Erinnert ihr euch noch, Stefan Raab? Das aktuell prominenteste Beispiel für ein grandios gescheitertes Comeback? Nun, bei RTL gibt man noch nicht auf, das war immerhin ein sehr teurer Einkauf für die Sendergruppe, und daher geht es weiter.

Und wenn das mit den wöchentlichen Shows niemand schauen möchte, dann aber sicher ein neues Live-TV-Event? Die erste Jetski Star WM startet am 29. August und ist zwar neu, aber das Konzept (Promis treten ins Teams an) bleibt erhalten.

Team Stefan Raab & Ralf Schumacher

Team René Casselly & Fabian Hambüchen

Team Dagi Bee & Sophia Thiel

Team Gustav Schäfer & Joel Mattli

Team Renata & Valentin Lusin

Team Knossi & Joey Kelly

Team EMMVEE & Stefano Zarrella

Team Ann-Kathrin Bendixen & Alexander Kumptner

Na, wenn die extrem beliebte Wassersportart Jetski, ein gescheiterter Entertainer, der Wir-Kaufen-Dein-Auto-Typ und ein schlechtes KI-Bild nicht ein Garant für den großen Erfolg im Sommer sind. Jede Wette, dass es nicht nur die erste, sondern auch die letzte Jetski Star WM bei RTL (auch bei RTL+ zu sehen) sein wird.

Stefan Raab kann es nicht mehr

Vielleicht habe ich das auch falsch eingeschätzt, und ich habe jetzt nicht mit dem ganz großen Comeback gerechnet, aber irgendwie doch mehr erwartet. Stefan Raab hat mich durch meine Kindheit und Jugend begleitet und gut unterhalten.

Doch das, was man da jetzt zeigt, ist echt traurig. Eine Abendshow, die in den 90ern hängengeblieben ist und neue Promi-WM-Formate mit den üblichen und alten Gesichtern, die schon damals gegen Ende der Karriere unbeliebter wurden.

Ich dachte wirklich, dass Stefan Raab, der damals ein gutes Händchen für eine Abendunterhaltung hatte, frische Ideen mitbringt. Jetzt wirkt das aber alles wie ein verzweifelter Versuch. Vielleicht war das Geld für den Lebensstil ja doch knapp, das Sümmchen von RTL (angeblich 90 Millionen Euro) war wohl doch zu verlockend.

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