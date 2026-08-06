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ETF-Boom: Wie viel wissen Deutsche wirklich über Exchange Traded Funds?

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Bildquelle: Unsplash@Markus Winkler

Eine aktuelle YouGov-Umfrage zeigt große Unterschiede beim ETF-Wissen in Deutschland.

ETFs treiben laut Deutschem Aktieninstitut den Börsenboom mit: 2025 investierten mehr als 14 Millionen Menschen in Deutschland am Aktienmarkt. Doch viele Anleger kennen das Produkt nach eigener Einschätzung nur oberflächlich.

ETF-Wissen in Deutschland: Alter, Geschlecht und Einkommen prägen Kenntnisse

Die wichtigsten Ergebnisse laut YouGov:

  • 12 Prozent können einen ETF sehr gut beschreiben.
  • 18 Prozent wissen nach eigener Aussage nicht, was ein ETF ist.
  • Bei Frauen liegt dieser Anteil bei 23 Prozent, bei Männern bei 13 Prozent.
  • 65 Prozent der Besserverdiener beschreiben ETFs eher oder sehr gut.

Jüngere Befragte schätzen ihr Wissen deutlich höher ein. 18 Prozent der Gen Z und 17 Prozent der Millennials können ETFs sehr gut erklären. Bei Boomer+ sind es nur 6 Prozent. Dort weiß zugleich ein Viertel nicht, was ein ETF ist.

Ich finde den Befund bemerkenswert: Der ETF-Boom erweitert den Anlegerkreis, ersetzt aber keine Finanzbildung. Banken, Plattformen und Politik sollten verständliche Informationen anbieten, damit Anleger Chancen und Risiken besser einordnen können. Mein Tipp: die Bafin hat eine brauchbare Übersicht zum Thema ETF, die auch für Einsteiger geeignet ist.

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