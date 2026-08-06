ETF-Boom: Wie viel wissen Deutsche wirklich über Exchange Traded Funds?

Eine aktuelle YouGov-Umfrage zeigt große Unterschiede beim ETF-Wissen in Deutschland.

ETFs treiben laut Deutschem Aktieninstitut den Börsenboom mit: 2025 investierten mehr als 14 Millionen Menschen in Deutschland am Aktienmarkt. Doch viele Anleger kennen das Produkt nach eigener Einschätzung nur oberflächlich.

ETF-Wissen in Deutschland: Alter, Geschlecht und Einkommen prägen Kenntnisse

Die wichtigsten Ergebnisse laut YouGov:

12 Prozent können einen ETF sehr gut beschreiben.

18 Prozent wissen nach eigener Aussage nicht, was ein ETF ist.

Bei Frauen liegt dieser Anteil bei 23 Prozent, bei Männern bei 13 Prozent.

65 Prozent der Besserverdiener beschreiben ETFs eher oder sehr gut.

Jüngere Befragte schätzen ihr Wissen deutlich höher ein. 18 Prozent der Gen Z und 17 Prozent der Millennials können ETFs sehr gut erklären. Bei Boomer+ sind es nur 6 Prozent. Dort weiß zugleich ein Viertel nicht, was ein ETF ist.

Ich finde den Befund bemerkenswert: Der ETF-Boom erweitert den Anlegerkreis, ersetzt aber keine Finanzbildung. Banken, Plattformen und Politik sollten verständliche Informationen anbieten, damit Anleger Chancen und Risiken besser einordnen können. Mein Tipp: die Bafin hat eine brauchbare Übersicht zum Thema ETF, die auch für Einsteiger geeignet ist.

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