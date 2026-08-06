Nintendo Switch 2 bricht ein: Hat die Konsole schon ein Problem?

Nintendo konnte sehr solide 3,82 Millionen Einheiten der Switch 2 letztes Quartal verkaufen, die Konsole kommt damit auf 23,68 Millionen Einheiten und zieht im zweiten Jahr sogar schon an der GameCube (21,74 Millionen Einheiten) vorbei.

Nachfrage nach der Switch 2 bricht ein

Aber im Vergleich zum Vorjahresquartal ist es ein Einbruch von 34,4 Prozent, was für eine neue Konsole heftig ist. Und nicht nur das, in ein paar Tagen wird der Preis der Nintendo Switch 2 angehoben, was diese Lage nicht direkt verbessern wird.

Nintendo hat mit diesem Einbruch gerechnet und da ist er, wenn auch heftiger als erwartet. Ob das Zelda-Remake die Lage optimieren wird? Schwer zu sagen, denn es könnte im Herbst untergehen, da es wohl im Zeitfenster von GTA 6 kommt.

2027 soll wieder deutlich besser werden

Schwaches Lineup, kein neues Mario, steigende Kosten, Nintendo scheint das zweite Jahr der Switch 2 nach einem extrem guten Stark als Einbruch einkalkuliert zu haben. Gerüchte sprechen davon, dass es aber 2027 wieder nach oben geht.

Und nicht nur das, denn angeblich wird das ein richtig starkes Geschäftsjahr, was vielleicht mit einem neuen 3D-Mario und einer OLED-Version realisiert wird. Da wäre viel mehr bei der Switch 2 möglich, mal schauen, was Nintendo also plant.

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