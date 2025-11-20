eBay bringt neues Live-Shopping-Format nach Deutschland

EBay bringt mit eBay Live ein neues interaktives Shopping-Format nach Deutschland und setzt damit auf Livestreams und das bekannte Auktionsgefühl.

Der Online-Marktplatz eBay startet am 29. November 2025 offiziell die Plattform eBay Live in Deutschland. Passend zum Auftakt werden auf der Comic Con Stuttgart erstmals Live-Shopping-Sessions aus den Kategorien Sammeln & Seltenes sowie Kleidung & Accessoires übertragen. Weitere Produktbereiche sollen im Verlauf von 2026 folgen und das Angebot ausbauen.

Mit eBay Live präsentiert das Unternehmen einen neuen Ansatz im E-Commerce: Nutzer können kuratierte Shopping-Events in Echtzeit verfolgen, an Auktionen teilnehmen oder Produkte direkt kaufen. Die Plattform ist bereits in den USA und Großbritannien aktiv.

Funktionsweise und Potenzial des neuen eBay Live-Shopping-Formats

Käufer haben die Möglichkeit, Live-Events auf der eBay Live-Seite zu verfolgen, Erinnerungen in der App zu aktivieren und Händler ihrer Wahl zu abonnieren. Verkäufe finden per Sofort-Kauf oder Auktionsverfahren statt.

Eine integrierte Gebotsverlängerung („Soft Close“) soll für Fairness sorgen, indem die Restzeit bei späten Geboten verlängert wird. EBay verweist zudem auf Käuferschutz und transparente Richtlinien.

Kernfeatures von eBay Live:

Echtzeit-Shopping mit Livestreams von Events

Direkte Interaktion mit Händlern und anderen Käufern

Angebot von Auktionen und Sofort-Käufen durch ausgewählte Händler

Startschuss auf der Comic Con Stuttgart am 29. November 2025

Ich finde das Konzept spannend, weil es altbekannte Auktionselemente mit modernen Streaming- und Community-Features verbindet. Die Zukunft wird zeigen, wie Händler und Käufer das Angebot tatsächlich annehmen, und ob eBay Live das Auktionsfieber wirklich neu entfachen kann.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.