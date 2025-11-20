Amazon Black Friday Woche 2025 gestartet

Schnäppchen

Zum diesjährigen Black Friday (28. November) hält Amazon zahlreiche Angebote aus allen Kategorien bereit und bietet Kunden damit über eine Woche lang Produkte mit Rabatten.

Die Black Friday Woche 2025 startet bei Amazon bereits am heutigen Donnerstag, den 20. November und läuft 12 Tage lang. Unter amazon.de/blackfriday finden Kunden die Angebote aus verschiedenen Kategorien wie Beauty, Fashion, Küche & Haushalt, Spielzeug, Elektronik oder auch viele Amazon-Geräte, inklusive Echo-, Fire TV-, Kindle-, Ring-, Blink- und eero-Geräte sowie Fire (Kids) Tablets.

Im Angebotszeitraum sind, solange der Vorrat reicht, täglich wechselnde „Angebote des Tages“ ab Mitternacht verfügbar.

Generell gilt: Kauft aktuell keine Technik, die ihr nicht dringend benötigt und beobachtet die Preise in diesen Tagen genau. Nicht alle Deals zum Black Friday sind super, aber die Erfahrung hat gezeigt, es sind auch immer wieder gute Angebote dabei.

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, können sich bei Amazon dafür anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Wie immer wäre es schön, wenn ihr bei Interesse über unsere Partnerlinks bestellt.

Zur Sonderseite: Black Friday Woche →

Gut zu wissen: Aktuell bereits und bis Weihnachten 2025 bietet Amazon wieder besonders kulante Rückgabefristen an.

