eBay verkauft Technik und generalüberholte Produkte günstiger

Zwischen dem 12. und 18. September können Nutzer auf eBay.de mit dem Gutscheincode APFEL24 10 Prozent Rabatt auf Smartphones, Kopfhörer und Smartwatches erhalten. Der Gutschein kann zweimal pro Person eingelöst werden und bietet bis zu 50 Euro Rabatt pro Einkauf – ohne Mindestbestellwert.

Neben den neuesten Gadgets lohnt sich auch ein Blick auf generalüberholte Produkte. Der eBay Re-Store bietet eine Auswahl an generalüberholten Geräten zu günstigen Preisen. Ab 19. September bis 2. Oktober gibt es mit dem Gutscheincode WIENEU24 auch im eBay Re-Store 10 Prozent Rabatt auf Artikel der Kategorie Elektronik & Haushaltsgeräte, wobei auch hier bis zu 50 Euro pro Einkauf möglich.

Diese Geräte werden von geprüften Verkäufern oder sogar vom Hersteller selbst auf Qualität und Funktionalität geprüft, gereinigt und repariert.

Weitere Informationen zu den Rabattaktionen sowie die Teilnahmebedingungen finden Nutzer auf der eBay-Aktionsseite.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.