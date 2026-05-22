Dieser Anker-Kopfhörer hat ein besonderes Case

Anker hat heute einen Schwung an neuen Produkten vorgestellt, darunter auch von Soundcore, der Untermarke für Kopfhörer. Und da ist mit dem Soundcore Liberty 5 Pro Max ein mit 249,99 Euro (für Anker) ungewöhnlich teures Modell mit dabei.

Der Clou ist aber, dass es nicht nur die neuen Liberty 5 Pro gibt, die guten Sound, gutes ANC und all die anderen Dinge bieten, sondern der Zusatz „Max“ steht für ein Case, was deutlich mehr als nur ein normales Case ist. Und das sieht man direkt.

Außen gibt es ein 1,78 Zoll großes OLED-Display mit Touch, mit dem man u.a. ANC, Pairing und andere Dinge direkt am Case einstellen kann. Und es ist gleichzeitig ein KI-Sprachrekorder, bei dem man das Gespräch mit anderen aufzeichnen kann.

Bis zu zwölf Stunden Audiomaterial werden direkt auf dem Case gespeichert und die Zielgruppe sind Menschen, die beispielsweise oft in Meetings sitzen und ihre Kopfhörer sowieso dabei haben – so bekommen sie hier direkt ein 2-in-1-Gerät.

Anker ist mit diesem Ansatz nicht alleine, es gab in den letzten Monaten immer mal wieder die Idee, dass ein Case mehr als nur ein Case ist. Mal schauen, wie gut dies die Kunden annehmen. Der neue Anker-Kopfhörer ist jetzt bei Amazon erhältlich.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.