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Elden Ring: Ab Ende August auch für die Nintendo Switch 2 verfügbar

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Bildquelle: Bandai Namco

Mit dem Open World Action-Rollenspiel Elden Ring ist dem japanischen Studio FromSoftware vor einigen Jahren ein Riesenerfolg gelungen. Seit der Veröffentlichung hat sich rund um das Spiel eine sehr große Community gebildet, die sehnsüchtig auf ein neues Spiel wartet – zumindest ein Film wurde bestätigt. Bis es soweit ist, können sich Besitzer einer Nintendo Switch 2 freuen.

Denn am 28. August wird mit der Elden Ring Tarnished Edition eine entsprechende Version auch für Nintendos Hybrid-Konsole Nintendo Switch 2 erscheinen. Die Edition umfasst das Hauptspiel und die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ und ist somit vom Umfang her mit den Versionen für PlayStation, Xbox und PC vergleichbar.

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5. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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