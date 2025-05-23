Film bestätigt: Elden Ring kommt offiziell ins Kino

FromSoftware und Bandai Namco haben heute offiziell bestätigt, was mittlerweile schon lange im Gespräch ist, das Hit-Spiel Elden Ring wird verfilmt und kommt ins Kino. Das Spielestudio arbeitet mit A24 und Alex Garland ist dafür verantwortlich.

Als Spiel mochte ich Elden Ring, aber die Story ist, nun, für mich nicht unbedingt das große Highlight. Die Welt ist sehr episch aufgebaut, aber die „Lore“ kann auch sehr komplex sein. Im Kino und ca. zwei Stunden müsste man sehr viel anpassen.

Man spricht übrigens nur von einem „Anfang“ eines langen „Weges“, vielleicht sind auch mehrere Filme geplant. Ich bin skeptisch, das wird jedenfalls keine leichte Adaption. Aber ich kann verstehen, dass man den Hype der Marke ausnutzen will.