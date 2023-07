Elektroauto-Boom erwartet: Mercedes setzt alles auf eine Karte

Mercedes-Benz sieht trotz der aktuellen Absatzschwierigkeiten bei Elektroautos eine vielversprechende Zukunft für diese Antriebsart und will deshalb verstärkt in deren Entwicklung investieren.

In einem Interview mit dem Handelsblatt sagte der Vorstandsvorsitzende Ola Källenius, dass das Unternehmen sein Engagement für den Elektroantrieb erhöhen wolle. Er sei zuversichtlich, dass der Markt für Elektroautos noch in diesem Jahrzehnt einen Wendepunkt erreichen werde, an dem ein „exponentielles Wachstum“ zu erwarten sei.

Auch wenn sich der Absatz von Elektroautos derzeit langsamer entwickelt als ursprünglich erhofft, hält Mercedes-Benz an seinem Ziel fest, bis zur Mitte des Jahrzehnts einen Anteil von rund 50 Prozent rein elektrischer Fahrzeuge zu erreichen.

Trotz der Verschiebung auf 2026 arbeitet der Autobauer nach eigenen Angaben intensiv an der Entwicklung von vier Elektroarchitekturen, um das weitere Wachstum von Elektrofahrzeugen zu fördern.

Mercedes will Elektromobilität attraktiver machen

Die geplanten Ausgaben für Forschung und Entwicklung von Elektroantrieben sollen von derzeit 40 Milliarden Euro sogar noch erhöht werden. Mercedes-Benz ist bereit, bei Bedarf zusätzliche Mittel bereitzustellen, um die Entwicklung der Elektromobilität voranzutreiben. Der Fokus liegt darauf, die Elektroautos attraktiver zu machen, die Reichweite zu erhöhen und die Ladeinfrastruktur zu verbessern, um die Kunden von den Vorteilen der Elektromobilität zu überzeugen.

Anders als einige Wettbewerber plant Mercedes-Benz keine Rabatte, um den Absatz von Elektroautos anzukurbeln. Der Vorstandsvorsitzende betont, das Unternehmen bleibe seiner Luxus- und Margenstrategie treu. Andere Hersteller wie Tesla haben in der Vergangenheit mit hohen Rabatten den Absatz angekurbelt, aber Mercedes-Benz ist der Meinung, dass der Preiswettbewerb nicht der richtige Weg ist, um die Elektromobilität voranzubringen.

