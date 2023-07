Günstigere Elektroautos: Tesla könnte Preise weiter senken

Tesla hat die Preise für die Elektroautos in den letzten Monaten immer mal wieder gesenkt und damit auf eine sinkende Nachfrage reagiert. Das funktionierte, denn man zog an der Konkurrenz vorbei und erzielte erneut Rekordzahlen in Q2 2023.

Tesla: Weitere Preissenkungen möglich

Doch man sieht das auch in den Geschäftszahlen, denn Umsatz und Gewinn sind zwar stark gestiegen, doch der prozentuale Anteil, den man pro verkaufte Einheit verdient, ist gesunken. Tesla hat dennoch ein bisschen Spielraum bei den Preisen.

Elon Musk hat im Gespräch mit den Investoren betont, dass er den Markt derzeit nicht einschätzen kann, mal sieht es gut, mal schlecht aus. Es seien „turbulente Zeiten“. Doch falls nötig, dann wird Tesla die Preise eben erneut etwas senken.

Für den Chef von Tesla steht fest, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, um den Fokus auf die Gewinnmarge zu legen, es geht um Wachstum. Man möchte noch mehr Elektroautos bauen und einen noch größeren Marktanteil aufbauen.

Tesla: Druck auf Konkurrenz erhöht sich

Derzeit deutet sich an, dass in vielen Ländern die Nachfrage nach Autos (nicht nur Elektroautos) zurückgeht, daher würde es mich nicht wundern (Tesla baut ja immer mehr Autos pro Quartal), dass wir 2023 erneut Preissenkungen sehen werden.

Angeblich sind die Auftragsbücher vieler Konkurrenten, wie bei VW, eingebrochen und sollte Tesla diesen Weg gehen, würde man die Konkurrenz massiv unter Druck setzen. Wohin geht die Reise? Sehen wir bald ein Model Y für unter 40.000 Euro?

Tesla hat natürlich auch Grenzen, aber so eine Aussage finde ich spannend, denn viele Marken wehren sich derzeit noch gegen Preissenkungen. Sollte Tesla hier aber weiterhin aggressiv vorgehen, werden VW und Co. gar keine andere Wahl haben.

