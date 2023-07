Kein deutscher Hersteller dabei: Nur noch vier Kleinwagen kosten unter 15.000 Euro

Steigende Fahrzeugpreise und das Auslaufen vieler Kleinst- und Kleinwagenmodelle haben zu einer Verknappung von preiswerten Pkw geführt.

Derzeit gibt es in der ADAC-Datenbank nur noch vier Modelle, die weniger als 15.000 Euro kosten. Wenig überraschend sind das alles Verbrenner. Am günstigsten ist der Dacia Sandero, der ab 11.300 Euro zu haben ist, gefolgt vom Fiat Panda, dem Citroën C3 und dem Mitsubishi Space Star. Der ADAC hat diese vier Importmodelle in einem Vergleichstest untersucht und bewertet.

Dacia Sandero ist Kaufempfehlung des ADAC

Der Dacia Sandero gewinnt den Vergleichstest mit einer klaren Kaufempfehlung aufgrund seines guten Preis-Leistungs-Verhältnisses und seiner umfangreichen Ausstattung.

Der Citroën C3 belegt mit harmonischen Fahreigenschaften den zweiten Platz, während der Mitsubishi Space Star aufgrund seiner spärlichen Ausstattung und fehlender Sicherheitssysteme den dritten Platz belegt. Schlusslicht ist der Fiat Panda wegen Sicherheitsmängeln und veralteter Sicherheitsausstattung.

In den letzten zehn Jahren haben sich die Preise dieser vier Modelle stark nach oben entwickelt, wobei der Fiat Panda den größten Preisanstieg verzeichnete. Der ADAC sieht die Entwicklung auf dem Kleinwagenmarkt als problematisch an und appelliert an die Automobilhersteller, weiterhin „bezahlbare Fahrzeuge“ anzubieten.

