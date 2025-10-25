Gaming

Es ist offiziell: Halo kommt 2026 auf die PlayStation

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell, nächstes Jahr erscheint Halo: Campaign Evolved. Das ist eine Anspielung an Halo: Combat Evolved, das erste Halo und wir bekommen ein richtiges Remake.

Der Titel lässt es jedoch schon vermuten, es ist nur die Kampagne und man kann zwar im Coop zocken, aber nicht Multiplayer. Dafür wurde die Kampagne um ein paar Missionen im Vergleich zum Original erweitert.

Das neue Halo soll die nächste Generation an Spielern abholen, so die Entwickler, daher erscheint es für die Xbox, den PC und die PlayStation 5 von Sony. Eine Version für die Nintendo Switch 2 gibt es nicht.


