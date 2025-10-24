Das neue Halo ist ein echter Klassiker

Die Entwickler haben es selbst angedeutet und die Gerüchte der letzten Tage waren auch eindeutig, wir werden heute ein neues Halo sehen. Jetzt haben sich auch Jeff Grubb und NateTheHate gemeldet und dies ebenfalls bekräftigt.

Es handelt sich, und auch das war bereits bekannt, um ein Remake von „Halo: Combat Evolved“ bzw. „Halo: Kampf um die Zukunft“ (erster Teil der Reihe). Und wir bekommen nur die Kampagne, so Grubb, der Multiplayermodus fehlt hier.

Wir sehen heute also einen echten Klassiker mit neuer Grafik, das Studio nutzt seit einer Weile die Unreal Engine und ich vermute, dass das Remake als Übung für das nächste und neue Halo dient. Das Remake des ersten Halo-Spiels soll für die Xbox, den PC und die PlayStation 5 erscheinen, die Nintendo Switch 2 ist nicht dabei.