EU-Automarkt dreht auf: E-Autos legen kräftig zu

Die EU-Neuzulassungen sind bis August 2026 um 5,3 Prozent gestiegen, während Elektroautos 21,7 Prozent Marktanteil erreichen.

Trotz höherer Energiepreise und geopolitischer Unsicherheit wächst der EU-Automarkt. Besonders elektrifizierte Antriebe legen zu. Hybridautos bleiben mit 36,6 Prozent Marktanteil die häufigste Antriebsart. Benziner und Diesel kommen zusammen nur noch auf 29 Prozent, nach 37,5 Prozent im Vorjahr.

Elektroautos gewinnen deutlich Marktanteile

In den ersten acht Monaten wurden 1.641.333 reine Elektroautos zugelassen. Ihr Anteil stieg von 15,8 auf 21,7 Prozent. Die vier größten Märkte stehen für 64 Prozent der E-Auto-Zulassungen. Frankreich legte um 74,2 Prozent zu, Deutschland um 53,1 Prozent, Dänemark um 40,9 Prozent und Belgien um 13,1 Prozent.

Auch die übrigen Antriebsarten zeigen deutliche Verschiebungen:

Hybrid: 2.759.718 Autos, 36,6 Prozent Marktanteil. Spanien +21 Prozent, Italien +20,5 Prozent, Deutschland +5,2 Prozent, Frankreich +1,8 Prozent.

Plug-in-Hybrid: 758.082 Autos, Anteil von 8,8 auf 10 Prozent. Italien +77,6 Prozent, Spanien +33,9 Prozent, Deutschland +15,6 Prozent.

Benzin: 1.634.733 Autos, -18,6 Prozent. Anteil von 28 auf 21,7 Prozent.

Diesel: -18,6 Prozent. Marktanteil von 9,4 auf 7,3 Prozent.

Bei Benzinern fiel Frankreich mit -35,8 Prozent besonders stark zurück. Deutschland verzeichnete -21,9 Prozent, Spanien -18,5 Prozent und Italien -16,7 Prozent.

Ich finde vor allem die Geschwindigkeit der Verschiebung bemerkenswert. Elektroautos erreichen inzwischen denselben Marktanteil wie Benziner, während Hybride klar vorne liegen. Der EU-Neuwagenmarkt wird damit innerhalb kurzer Zeit deutlich elektrischer.

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