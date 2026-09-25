3 Monate gratis und 25 GB: Das steckt hinter dem 6,99-Euro-Tarif
Der Mobilfunkanbieter simyo bietet über DEINHANDY eine 25-GB-Allnet-Flat für 6,99 Euro mit drei Freimonaten an.
Der Tarif nutzt das Telefónica-Netz und ist monatlich kündbar. Rechnerisch fällt in den ersten drei Monaten keine Grundgebühr an. Kunden müssen allerdings zunächst in Vorleistung gehen, da die Erstattung nachträglich per Cashback erfolgt.
simyo-Tarif: Cashback statt direktem Rabatt
Die wichtigsten Konditionen im Überblick:
- 25 GB Datenvolumen im Telefónica-Netz (aka O2)
- 6,99 Euro monatliche Grundgebühr
- monatlich kündbar
- 3 × 6,99 Euro Grundgebühr als Cashback
- 19,99 Euro Anschlusspreis werden einmalig erstattet
Damit werden insgesamt 40,96 Euro zurückerstattet. Entscheidend ist jedoch: Die Beträge werden zunächst berechnet. Die 19,99 Euro für den Anschluss kommen einmalig zurück, die Grundgebühr wird über drei monatliche Cashback-Raten von jeweils 6,99 Euro ausgeglichen.
Nach Angaben des Anbieters ist die Aktion mengenmäßig begrenzt. Wie viele Tarife zu diesen Konditionen verfügbar sind, wurde nicht genannt.
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