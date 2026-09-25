Mobilität

VW ID Buzz: Volkswagen ändert schon wieder seine Meinung

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare
Volkswagen Vw Id Buzz Header

Volkswagen erteilte dem VW ID Buzz letztes Jahr eine Absage in den USA, obwohl der elektrische Bulli eigentlich das neue Vorzeigemodell vor Ort sein sollte und man sich wenige Monate zuvor noch positiv äußerte. Doch das Unternehmen betonte auch, dass man den VW ID Buzz nicht komplett vom US-Markt nehmen wird.

Volkswagen bestätigt neuen VW ID Buzz

Danach sieht es aber so langsam aus, denn eigentlich wollte man mit dem neuen Modelljahr wieder in den USA starten und informierte auch die Händler. Die haben laut Automotive News gestern eine Absage von Volkswagen erhalten, der VW ID Buzz kommt doch nicht mehr 2026. Er soll jetzt erst 2027 ein Comeback feiern.

Volkswagen plant also einen neuen VW ID Buzz für Mitte 2027, was man selbst als Modelljahr 2028 bezeichnet. Das bringt „kundenorientierte Verbesserungen, die das Fahrerlebnis weiter verbessern und die Attraktivität des Fahrzeugs steigern“. Die neue Generation des Buzz wird allerdings erst im Frühjahr 2027 vorgestellt.

Die Frage ist, ob der VW ID Buzz wirklich 2027 zurück in die USA kommt, denn die hohen Zölle belasten die Importe und die Nachfrage nach Elektroautos geht in den USA zurück. Eigentlich wäre das ein wichtiger Markt für den kleinen Bus gewesen, der mit Problemen kämpft, ich vermute aber, dass man die USA streichen kann.

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  1. Andreas 🪴
    sagt am

    „…besonders wahrscheinlich ist der Einsatz einer Cell-to-Pack-Batterie mit den neuen PowerCo-Einheitszellen, wodurch eine höhere Energiedichte und damit mehr Reichweite oder weniger Batteriegewicht möglich wären. Auch Verbesserungen bei Ladeleistung, Software, Assistenzsystemen und Energieeffizienz sind wahrscheinlich. 800 Volt sind dagegen bislang nicht bestätigt. … Der 2028er ID.Buzz dürfte neben Batterie und Antrieb vor allem bei Cockpit, Infotainment und Software einen größeren Technologiesprung machen.“

    Antworten
  2. P45 🔅
    sagt am

    Vermutlich werden im Interieur nur die gleichen Änderungen vorgenommen, die wir schon vom id.3 neo kennen, also zehn Zoll Display hinterm Lenkrad und physische Tasten in der Mitte des Armaturenbretts.

    Antworten

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