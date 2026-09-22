DHL investiert in Batterielogistik und hat große Ziele

Die DHL Group baut ihr weltweites Netzwerk für Batterielogistik mit bereits mehr als 20 spezialisierten Standorten weiter aus.

Das Netzwerk verbindet Produktionslogistik, Transport, Lagerung und Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus von Batterien. Dazu gehören Diagnostik, Tests, Reparaturen, Rücknahme und die Vorbereitung für das Recycling.

Die Anforderungen steigen unter anderem durch immer größere Batteriesysteme. Einige wiegen laut DHL inzwischen mehr als 50 Tonnen. Gleichzeitig entstehen neue Gigafactories und große Energiespeicherprojekte.

DHL setzt auf Batterien als Wachstumsmarkt

Einige Zahlen zeigen die Dimension des Ausbaus:

Mehr als 20 spezialisierte Standorte sind bereits Teil des Netzwerks.

13.000 Quadratmeter batteriegeeignete Lagerfläche entstanden in Halle.

Ein weiterer Standort in Ungarn soll 2027 starten.

Mehr als 1.100 BESS-Einheiten lieferte DHL im ersten Halbjahr 2026 aus.

Bis 2030 soll New Energy 3 Milliarden Euro Umsatz erreichen.

DHL bündelt dafür die Kompetenzen von DHL Supply Chain, DHL Global Forwarding und DHL Express. Das Geschäftsfeld New Energy umfasst acht Segmente, darunter Elektrofahrzeuge und Batterien, Solar- und Windenergie, Wasserstoff, Lade- und Netzinfrastruktur.

Ich halte den Ausbau für nachvollziehbar. Mit Elektroautos und stationären Energiespeichern wächst nicht nur der Batteriemarkt. Auch Transport, Gefahrgutmanagement, Lagerung und Recycling werden zu einem immer größeren Geschäftsfeld für Logistiker.

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