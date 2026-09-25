Probleme gelöst: Der neue Nissan Leaf startet ab jetzt durch

Eigentlich kann man den neuen Nissan Leaf schon seit einer Weile konfigurieren, doch die Produktion in Sunderland machte im Sommer Probleme. Es lag nicht an der geringen Nachfrage, dass bisher weniger als 2.000 Einheiten in Europa bei Behörden zugelassen wurden, es lag an technischen Problemen, so Nissan.

Doch diese wurden gelöst und jetzt kann die Produktion so richtig anlaufen. Der neue Leaf dürfte euch im Laufe des zweiten Halbjahres dann sicher auch mal im Alltag begegnen, mich hat schon gewundert, dass ich bisher keinen einzigen bei uns gesehen habe. Mich würde ja interessieren, wie dieser „in echt“ aussieht.

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