E-Autos überzeugen ihre Fahrer, doch beim Laden gibt es Kritik

Satte 97 Prozent der befragten E-Auto-Fahrer sind mit der Nutzung ihres Elektroautos zufrieden oder sehr zufrieden.

Der ADAC hat im Juni 2026 insgesamt 1.060 Besitzer eines batterieelektrischen Autos in Deutschland befragt. Knapp drei Viertel fahren dabei ihr erstes E-Auto im Haushalt. Mehr als 90 Prozent der Umsteiger empfanden den Wechsel von einer anderen Antriebsart als einfach oder sehr einfach.

ADAC-Umfrage zeigt Probleme beim öffentlichen Laden

Auch mit der Reichweite sind die meisten Teilnehmer zufrieden. Kritik gibt es vor allem an Abweichungen zwischen Herstellerangaben und Praxis sowie an Reichweitenunterschieden zwischen warmen und winterlichen Temperaturen.

Beim Laden zeigen die Ergebnisse deutliche Unterschiede:

Fast zwei Drittel sind mit öffentlichen Ladesäulen zufrieden.

42 Prozent laden ohne Tarifbindung, 40 Prozent mit einem Tarif ohne Grundgebühr.

Nur 14 Prozent nutzen einen Ladetarif mit Grundgebühr.

56 Prozent verändern nachts aus Sicherheitsgründen ihr Ladeverhalten.

Bei Frauen liegt dieser Anteil sogar bei 67 Prozent.

Mehr als 60 Prozent wünschen sich an Ladeparks bessere Beleuchtung oder Videoüberwachung. Rund jeder Vierte sieht zudem bei Höhe und Transparenz der Ladestrompreise Verbesserungsbedarf.

Ich finde vor allem die Zufriedenheit von 97 Prozent bemerkenswert. Die Umfrage legt nahe, dass inzwischen weniger das E-Auto selbst als vielmehr Preisgestaltung, Laden und Sicherheit an öffentlichen Ladepunkten die entscheidenden Baustellen sind. Dass das zuverlässige, schnelle und günstige Laden der entscheidende Punkt der nächsten Jahre sein wird, war bereits zu erwarten.

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