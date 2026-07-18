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expert startet Partnerschaft mit PAYBACK ab Herbst

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Payback

Die Kooperation zwischen expert und PAYBACK startet im Herbst 2026 und erweitert die Möglichkeiten zum Punktesammeln.

PAYBACK und expert haben eine Partnerschaft angekündigt. Ab Herbst 2026 sollen Kunden sowohl im Onlineshop als auch in den expert-Fachgeschäften und Fachmärkten in Deutschland PAYBACK-Punkte sammeln können. Nach Unternehmensangaben richtet sich das Angebot an die mehr als 35 Millionen Nutzer des Bonusprogramms.

Expert ergänzt den bestehenden Partnerverbund, zu dem unter anderem Edeka, Netto Marken-Discount, die Sparkassen, GALERIA sowie die Online-Partner Heine und Berge & Meer gehören. Mit der Kooperation wächst die Zahl der Möglichkeiten, beim Einkauf Punkte zu sammeln und später einzulösen.

Wichtige Informationen im Überblick:

  • Start der Partnerschaft ist für Herbst 2026 geplant.
  • Punktesammeln ist online und in den Märkten möglich.
  • expert wird Teil des PAYBACK Partnerverbunds.

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