Lidl testet digitale Zoll-App dAKZ in Grenzfilialen

Der Lebensmitteleinzelhändler Lidl testet als erster Anbieter die digitale Zoll-App dAKZ für Kunden aus der Schweiz.

Kunden aus der Schweiz können ihre bei Lidl in Deutschland gekauften Waren in 25 grenznahen Filialen künftig digital ausführen. Das Unternehmen beteiligt sich als erster Lebensmitteleinzelhändler an der Pilotphase der App dAKZ des deutschen Zolls. Laut Unternehmensangaben läuft das System seit dem Start stabil.

Die App digitalisiert die Ausfuhrbestätigung im privaten Reiseverkehr und soll die spätere Erstattung der Umsatzsteuer vereinfachen. Das bisher notwendige Abstempeln von Ausfuhrscheinen entfällt. Nach der ersten Nutzung ist ein Halt an der Grenze in der Regel nicht mehr erforderlich. Nur wenn die App dies anzeigt, müssen Waren dem Zoll vorgelegt werden.

Digitale Ausfuhr für Einkäufe an der Schweizer Grenze

Für die Nutzung ist eine einmalige Registrierung sowohl in der App als auch im Portal des deutschen Zolls erforderlich. Lidl empfiehlt, diesen Schritt bereits vor dem Einkauf abzuschließen. Die Teilnahme ist freiwillig und die bisherige Papierlösung bleibt weiterhin verfügbar.

Ich finde den Test interessant, da er aufzeigt, wie Verwaltungsprozesse durch digitale Lösungen vereinfacht werden können. Ob sich das Verfahren dauerhaft etabliert und auf weitere Händler oder Regionen ausgeweitet wird, wird sich nach Abschluss der Pilotphase zeigen, was aber sehr wahrscheinlich ist.

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