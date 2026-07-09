Handel

Lidl testet digitale Zoll-App dAKZ in Grenzfilialen

Autor-Bild
Von
|
Bild: Lidl

Der Lebensmitteleinzelhändler Lidl testet als erster Anbieter die digitale Zoll-App dAKZ für Kunden aus der Schweiz.

Kunden aus der Schweiz können ihre bei Lidl in Deutschland gekauften Waren in 25 grenznahen Filialen künftig digital ausführen. Das Unternehmen beteiligt sich als erster Lebensmitteleinzelhändler an der Pilotphase der App dAKZ des deutschen Zolls. Laut Unternehmensangaben läuft das System seit dem Start stabil.

Die App digitalisiert die Ausfuhrbestätigung im privaten Reiseverkehr und soll die spätere Erstattung der Umsatzsteuer vereinfachen. Das bisher notwendige Abstempeln von Ausfuhrscheinen entfällt. Nach der ersten Nutzung ist ein Halt an der Grenze in der Regel nicht mehr erforderlich. Nur wenn die App dies anzeigt, müssen Waren dem Zoll vorgelegt werden.

Digitale Ausfuhr für Einkäufe an der Schweizer Grenze

Für die Nutzung ist eine einmalige Registrierung sowohl in der App als auch im Portal des deutschen Zolls erforderlich. Lidl empfiehlt, diesen Schritt bereits vor dem Einkauf abzuschließen. Die Teilnahme ist freiwillig und die bisherige Papierlösung bleibt weiterhin verfügbar.

Ich finde den Test interessant, da er aufzeigt, wie Verwaltungsprozesse durch digitale Lösungen vereinfacht werden können. Ob sich das Verfahren dauerhaft etabliert und auf weitere Händler oder Regionen ausgeweitet wird, wird sich nach Abschluss der Pilotphase zeigen, was aber sehr wahrscheinlich ist.

Mediamarkt Saturn Header

MediaMarktSaturn und Wolt starten schnelle Elektroniklieferung in Deutschland

Die Partnerschaft von MediaMarktSaturn und Wolt ermöglicht schnelle Elektroniklieferungen in mehreren deutschen Städten. MediaMarktSaturn und Wolt starten in Deutschland eine…

9. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / Lidl testet digitale Zoll-App dAKZ in Grenzfilialen
Weitere Neuigkeiten
MG Cyber: So sieht das elektrische „Traumauto“ aus
in Mobilität
Das neue Tesla Model Y könnte auch bald bei uns starten
in Mobilität
Das ist der MG2: Erste Preview für das günstige Elektroauto
in Mobilität
BYD bringt Elektroauto, dass Porsche nicht liefern kann
in Mobilität
Doom Dark Ages Header
Schock bei Doom-Entwicklern: id Software ist am Ende
in Gaming
Volkswagen stellt sich neu auf: Ab 2030 weht ein anderer Wind
in Mobilität
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon Alexa+ hat ein massives Kostenproblem
in Dienste
Nuki senkt Preise für smartes Zubehör – letzte Chance!
in Schnäppchen | Update
5g Logo Iphone 12 Telekom
100 GB im Telekom-Netz für 14,99 Euro mtl.
in Tarife
Mediamarkt Saturn Header
MediaMarktSaturn und Wolt starten schnelle Elektroniklieferung in Deutschland
in Handel